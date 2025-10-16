Κίνηση: Απέραντο «πάρκινγκ» η Αθήνα - Κυκλοφοριακό χάος σε Κηφισό και Αττική Οδό
Μεγάλες καθυστερήσεις σε βασικές οδικές αρτηρίες της πόλης
Απέραντο «πάρκινγκ» θυμίζει από το πρωί η Αθήνα, με αρκετές οδικές αρτηρίες να «ασφυκτιούν» λόγω κίνησης.
Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην Λεωφόρο Κηφισού και στο κέντρο της Αθήνας.
Μεγάλες καθυστερήσεις θα συναντήσουν οι οδηγοί αυτή την ώρα σε:
- Λεωφόρο Κηφισίας,
- Κατεχάκη
- Περιφερειακή Υμηττού
- Λεωφόρο Κηφισού
- Πειραιώς
- Λεωφόρο Αθηνών
- Λεωφόρο Συγγρού
- Αρδηττού
- Βασιλέως Κωνσταντίνου
- Βασιλίσσης Σοφίας
Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό:
- Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:
10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.
- Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 20΄-25΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης.
Περιφ. Υμηττού 20΄-25΄από Αγ. Παρασκευή έως κόμβο Μεταμόρφωσης.
