Κίνηση: Απέραντο «πάρκινγκ» η Αθήνα - Κυκλοφοριακό χάος σε Κηφισό και Αττική Οδό

Κίνηση στους δρόμους

Απέραντο «πάρκινγκ» θυμίζει από το πρωί η Αθήνα, με αρκετές οδικές αρτηρίες να «ασφυκτιούν» λόγω κίνησης.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην Λεωφόρο Κηφισού και στο κέντρο της Αθήνας.

Μεγάλες καθυστερήσεις θα συναντήσουν οι οδηγοί αυτή την ώρα σε:

Λεωφόρο Κηφισίας,

Κατεχάκη

Περιφερειακή Υμηττού

Λεωφόρο Κηφισού

Πειραιώς

Λεωφόρο Αθηνών

Λεωφόρο Συγγρού

Αρδηττού

Βασιλέως Κωνσταντίνου

Βασιλίσσης Σοφίας

Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό:

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 20΄-25΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης.

Περιφ. Υμηττού 20΄-25΄από Αγ. Παρασκευή έως κόμβο Μεταμόρφωσης.