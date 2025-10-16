Ελασσόνα: Ζαχαροπλάστης θα συμμετάσχει σε παγκόσμιο διαγωνισμό για το παγωτό που φτιάχνει

Παγωτό με γεύση αμύγδαλο, που διακρίθηκε σε πανελλαδικό διαγωνισμό, θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε παγκόσμιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί στη Μπολόνια της Ιταλίας (στις 30 και 31 Οκτώβρη). Το εξαιρετικής γεύσης και ποιότητας παγωτό φτιάχνεται με αμύγδαλο από περιοχή της Ελασσόνας.

Ο ζαχαροπλάστης, Γιάννης Πεχλιβανίδης, αποκάλυψε πώς γεννήθηκε η ιδέα παρασκευής της γεύσης παγωτού, που συνδυάζει αμύγδαλο και στρατσιατέλα.

«Τα τελευταία χρόνια, γίνεται μία μεγάλη προσπάθεια πάνω στο παγωτό από όλους τους συναδέλφους στην Ελλάδα. Οι αγαπημένοι κωδικοί εδώ στο μαγαζί ήταν το αμύγδαλο το οποίο παρασκευάζεται από μία πάστα αμυγδάλου στο κτήμα μας. Τα αμύγδαλα είναι από το δικό μας χωράφι, όλη η μεταποίηση, το καβούρδισμα, η άλεση γίνονται εδώ», ανέφερε ο κ. Πεχλιβανίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ3.

«Οι αγαπημένες γεύσεις εδώ λοιπόν, είναι η στρατσιατέλλα και το αμύγδαλο. Πριν από τον διαγωνισμό έπρεπε να αποφασίσω με ποιες θα διαγωνιστώ και είπαμε να συνδυάσουμε και τις δύο αγαπημένες εδώ, του προσωπικού και της οικογένειας και να τα παντρέψουμε», όπως τονίζει, εξηγώντας παράλληλα πώς γίνεται αυτό το γλυκό «πάντρεμα».