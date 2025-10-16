Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο λόγω του «13ου Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου»

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, λόγω διεξαγωγής του 13ου Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τροχαίας το Σάββατο 18-10-2025 δε θα επιτρέπεται η στάση και η κυκλοφορία των οχημάτων στις εξής οδούς:

28ης Οκτωβρίου από την Λεωφόρο Δενδροποτάμου έως την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου (κατά τις ώρες 12:00 – 23:00).

Ακριτών από την οδό 28η Οκτωβρίου έως την παράπλευρη οδό Μ. Θεοδωράκη (ρεύμα από την οδό Μ. Θεοδωράκη έως την οδό 28η Οκτωβρίου) (κατά τις ώρες 16:00 – 23:00).

Παράπλευρη Μ. Θεοδωράκη από την οδό Ακριτών έως την οδό Καραολή και Δημητρίου (ρεύμα από την Καραολή και Δημητρίου έως την οδό Ακριτών) (κατά τις ώρες 16:00 – 23:00).

Καραολή και Δημητρίου από την οδό Μίκη Θεοδωράκη έως την οδό Μαρίνου Αντύπα (κατά τις ώρες 14:00 – 23:00).

Μαρίνου Αντύπα από την οδό Καραολή και Δημητρίου έως την Λεωφόρο Δενδροποτάμου (κατά τις ώρες 16.00 – 23:00).

Λεωφόρος Δενδροποτάμου από την οδό Μαρίνου Αντύπα έως την οδό Θ. Χατζίκου (κατά τις ώρες 16.00 – 23:00).

Ελευθέριου Βενιζέλου από την Λεωφόρο Δενδροποτάμου έως την οδό Αγίας Παρασκευής (κατά τις ώρες 17:30 – 23:00).

Οι περιορισμοί στην κυκλοφορία και στη στάση των οχημάτων θα εφαρμόζονται σταδιακά και ανάλογα με το σημείο κίνησης των δρομέων.

Πού απαγορεύεται η στάθμευση από το βράδυ της Παρασκευής

Εξάλλου, από ώρα 23.00΄ της Παρασκευής 17-10-2025 και μέχρι την ολοκλήρωση των αθλητικών δρώμενων το Σάββατο 18-10-2025, δε θα επιτρέπεται η στάθμευση των οχημάτων στις εξής οδούς:

28ης Οκτωβρίου

Μαρίνου Αντύπα

Λεωφόρο Δενδροποτάμου

Καραολή και Δημητρίου

Παράπλευρη Μίκη Θεοδωράκη

Ακριτών

Ελευθέριου Βενιζέλου

Διαβάστε επίσης