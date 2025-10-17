Κιάτο: Σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες - ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό

Τροχαίο ατύχημα έγινε το μεσημέρι στο Κιάτο, στην περιοχή Αρκούδα, το μεσημέρι της Παρασκευής (17/10) στις 12:00, όταν Ι.Χ αυτοκίνητο που επέβαιναν τρία άτομα, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με φορτηγό.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, αμέσως μετά την πρόσκρουση, πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο για να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες του Ι.Χ. Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Η τροχαία διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.