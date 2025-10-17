Τροχαίο ατύχημα: Καραμπόλα 3 οχημάτων στον Κηφισό στο ύψος της Ποσειδώνος - Αυξημένη κίνηση
Καραμπόλα με την εμπλοκή τριών οχημάτων σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στον Κηφισό
Τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή τριών Ι.Χ. σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:30 στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της εξόδου προς τη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
Το περιστατικό προκάλεσε δυσχέρεια στην κυκλοφορία, με καθυστερήσεις για τα διερχόμενα οχήματα, ενώ η τροχαία βρίσκεται στο σημείο για ρύθμιση της κίνησης και απομάκρυνση των οχημάτων.
