Κατεχάκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο λόγω εργασιών

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, το Σάββατο και την Κυριακή (19/10) και κατά τις ώρες 07.00΄ έως 18.00΄, θα τεθούν σε ισχυ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της οδού Κατεχάκη, στο ύψος του ο.α.75, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφόρο Μεσογείων, περιοχής Δήμου Αθηναίων.

Κατά τις εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Με ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ κάνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Διαβάστε επίσης