Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου από το Ωραιόκαστρο

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση ανήλικου από χώρο φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Στις 17/10/25 και ώρα 10:30 πμ, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στη περιοχή του

Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης ο (όν.) Αμπντουλαζίζ (επ.) Αλακραά, 14 ετών,

Αιγυπτιακής καταγωγής.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 18/10/2025, για την εξαφάνισή του και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αμπντουλαζίζ Αλακραά είναι 14 ετών, έχει ύψος 1,77 μ. και έχει βάρος 75 κιλά. Έχει καστανά μάτια και μαύρα μαλλιά. Είναι άγνωστο το τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

