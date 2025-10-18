Διονύσης Σαββόπουλος: Τα τελευταία νέα για την κατάσταση της υγείας του

Ο Διονύσης Σαββόπουλος διακομίσθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων μετά την επιβάρυνση της υγείας του.

Σύμφωνα με την εκπομπή της ΕΡΤ «Σαββατοκύριακο από τις 5», η κατάσταση του Διονύση Σαββόπουλου είναι σταθερή και παρουσιάζει βελτίωση. Μάλιστα, ο ίδιος φαίνεται πως ανταποκρίνεται στην αγωγή που λαμβάνει.

Οι δικοί του άνθρωποι εκτιμούν πως ο Διονύσης Σαββόπουλος θα λάβει εξιτήριο τις επόμενες ημέρες.

Η περιπέτειά του ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια, εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, όταν, αμέσως μετά το τέλος των εμφανίσεών του στο «Άλσος», διαγνώστηκε με καρκίνο στον πνεύμονα. Ο ίδιος είχε μιλήσει με ειλικρίνεια για τη διάγνωση που τον αιφνιδίασε: «Μια και είχα χρόνο στη διάθεσή μου, πήγα να δω τους γιατρούς, γιατί είχα κάτι ενοχλήσεις. Στις εξετάσεις διαπιστώθηκε καρκίνος στον πνεύμονα. Έτσι ξαφνικά; Όχι και τόσο ξαφνικά».