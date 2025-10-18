Στο νοσοκομείο ο Διονύσης Σαββόπουλος
Ο 80χρονος τραγουδοποιός εισήχθη σε ιδιωτική κλινική λόγω επιβάρυνσης της υγείας του το τελευταίο διάστημα
Ο Διονύσης Σαββόπουλος, ένας από τους πλέον δημοφιλείς τραγουδοποιούς, νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες σε ιδιωτική κλινική.
Ο 80 ετών καλλιτέχνης χρειάστηκε να εισαχθεί στο νοσοκομείο, καθώς η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε το τελευταίο διάστημα.
Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, ο αγαπημένος τραγουδοποιός ανταποκρίνεται θετικά στη θεραπευτική αγωγή που του χορηγείται.
