Ρέθυμνο σαν Μαϊάμι: Συνεχίζονται τα μπάνια από ντόπιους και τουρίστες
Το φθινόπωρο που μοιάζει με καλοκαίρι στο Ρέθυμνο
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το Ρέθυμνο, παρά το γεγονός ότι διανύουμε ήδη τα μέσα του Οκτωβρίου, προσφέρει μία εικόνα που θα ζήλευαν ακόμη και παραθαλάσσιες πόλεις στο εξωτερικό.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:00 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναιτωλικός – ΟΦΗ 4-2: Επική ανατροπή και χαμόγελα για τους Αγρινιώτες
21:59 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά: Πώς ήταν η πόλη τη δεκαετία του 1970
21:30 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ρέθυμνο: Ρομαντική πρόταση γάμου στο κέντρο του γηπέδου
21:18 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ZDF: Επίκειται μια νέα παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση;
21:00 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Άσεμνη χειρονομία του Χάνζι Φλικ στη νίκη της Μπαρτσελόνα
20:43 ∙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Ρόδος: 90χρονος καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία
13:39 ∙ LIFESTYLE