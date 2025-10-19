Θρήνος στο ΕΚΑΒ: Πέθανε ο διασώστης Δημήτρης Μητρόπουλος έπειτα από τροχαίο εν ώρα καθήκοντος

Ο Δημήτρης Μητρόπουλος, διασώστης του ΕΚΑΒ, έφυγε από τη ζωή ύστερα από πολύμηνη μάχη

Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του ΕΚΑΒ και η κοινωνία της Μεσσηνίας, καθώς αποχαιρετούν τον διασώστη Δημήτρη Μητρόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή έπειτα από πολύμηνη μάχη. Ο Μητρόπουλος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ βρισκόταν εν ώρα καθήκοντος οδηγώντας τη μηχανή του ΕΚΑΒ στην Καλλιθέα, επιστρέφοντας από συμβάν.

Ο εκλιπών, καταγόμενος από τη Μεσσήνη, είχε υπηρετήσει αποσπασμένος στο ΕΚΑΒ Καλαμάτας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Στο σύντομο αυτό διάστημα, συμμετείχε σε δεκάδες περιστατικά έκτακτης ανάγκης, αφήνοντας πίσω του κλίμα βαθιάς εκτίμησης για τον επαγγελματισμό και τον χαρακτήρα του.

Οι συνάδελφοί του τον περιγράφουν ως έναν άνθρωπο πάντα ψύχραιμο, χαμογελαστό και πρόθυμο να βοηθήσει, έναν διασώστη που υπηρετούσε το καθήκον με αυταπάρνηση και έκανε τη δουλειά του «με ψυχή». Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο των διασωστών.

Τον αποχαιρετούν με λόγια που συγκινούν:

«Σήμερα η οικογένεια του ΕΚΑΒ θρηνεί. Ένας δικός μας άνθρωπος, γεμάτος πάθος και αγάπη για τη δουλειά του, έφυγε την ώρα που υπηρετούσε το καθήκον. Έδινε ό,τι είχε και δεν είχε για να σώσει άλλους. Και αυτή τη φορά, έδωσε το πολυτιμότερο που είχε – τη δική του ζωή. Καλό ταξίδι στο φως, συνάδελφε Δημήτρη… Μ41 λαμβάνεις;»