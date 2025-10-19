Στη φυλακή τα δύο αδέλφια από τη Συρία για την υπόθεση απάτης εις βάρος του ΕΦΚΑ

Οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους

Άγγελος Βουράκης

Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους τα δύο αδέλφια από τη Συρία, για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης η οποία μέσω εταιρειών ενδυμάτων διέπραττε άπατες εις βάρος του ΕΦΚΑ, πλαστογραφίες και φοροδιαφυγή.

Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται όσα τους αποδίδονται και φέρονται να υποστηρίζουν ότι οι εταιρίες που διατηρούν έχουν 108 δηλωμένους υπαλλήλους, οι οποίοι ασφαλίζονταν και πληρώνονταν κανονικά.

«Οι οφειλές ήταν από μη καταβεβλημένες εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ και φόρους προς την Εφορία. Δεν υπάρχουν εικονικές εταιρίες με ανύπαρκτους επιχειρηματίες», φέρεται να ισχυρίστηκαν.

Οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι μεταξύ των οποίων και ένας 55χρονος λογιστής, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα πληροφορίες, ο λογιστής ισχυρίστηκε ότι δεν έχει τελέσει καμία αξιόποινη πράξη και η εμπλοκή του στην υπόθεση αφορά στο γεγονός ότι πέρασε την απόδειξη της νόμιμης αμοιβής του, στα έξοδα της εταιρείας παραγωγής ρούχων.

Κατά το κατηγορητήριο τα δύο αδέλφια οργάνωσαν ένα περίτεχνο δίκτυο εταιρειών-βιτρίνα με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή ενδυμάτων.

Μάλιστα, φέρονται να είχαν ιδρύσει συνολικά εννέα εταιρείες ενδυμάτων και μέσω αυτών, υπέβαλαν κανονικά αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις στον ΕΦΚΑ, δηλώνοντας πλήθος εργαζομένων, χωρίς όμως να καταβάλλουν τις εισφορές.

Η ζημία για το κράτος φέρεται να ανέρχεται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ελεγκτικών Αρχών, σε τουλάχιστον 2.136.063 ευρώ. Από αυτά, 1.634.976 ευρώ αφορούν μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και 501.086 ευρώ φόρους εισοδήματος και ΦΠΑ.

