«Μαϊμού» πλαστικός χειρουργός ο 40χρονος που ξυλοκόπησε γυναίκα στον δρόμο – Νέες αποκαλύψεις

Το πρωί της Τρίτης (14/10), ένας άνδρας που εμφανιζόταν στα κοινωνικά δίκτυα ως γνωστός πλαστικός χειρουργός, με πολυτελή ταξίδια στο «παλμαρέ» του και ζωή μέσα στη χλιδή, ξυλοκόπησε μία γυναίκα στη μέση του δρόμου.

Ο συγκεκριμένος άνδρας, που μάλλον… παριστάνει τον πλαστικό χειρουργό, φέρεται να μην έχει καν ολοκληρώσει ειδικότητα στην Ιατρική. Μάλιστα, άτομο από το φιλικό του περιβάλλον καταγγέλλει ότι έχει συγκεντρώσει τεράστιο χρηματικό ποσό, κάνοντας κυρίως «μαύρες» συναλλαγές.

«Μου έριχνε μπουνιές στο αυτί»

Ο 40χρονος που παρουσιαζόταν ως πλαστικός χειρουργός, συνελήφθη αφού έσπασε στο ξύλο 43χρονη οδηγό στη Δάφνη.

Το επεισόδιο άρχισε γιατί ο 43χρονος εκνευρίστηκε επειδή η γυναίκα έκανε ό,τι προβλέπει ο νόμος. Κινείτο στον δρόμο με 60 χιλιόμετρα, γεγονός που έκανε τον «πλαστικό χειρουργό» να ξεφύγει.

«Είχε ξεκινήσει μία καταδίωξη από εκείνον. Μου κλείνει τον δρόμο. Εγώ σταματάω, γιατί δεν μπορούσα να τον αποφύγω. Βγαίνει έξω από το αμάξι, ο οποίος ήταν σαν δαιμονισμένος», ανέφερε το θύμα ξυλοδαρμού.

«Ήρθε στο αμάξι μου. Χτυπούσε το τζαμί του αυτοκινήτου μου. Χτυπούσε την πόρτα μου. Την ανοιγόκλεισε τρεις φορές με πολλή δύναμη, με πολλή κακία, με πολύ μίσος. Έβριζε, φώναζε», προσέθεσε.

Ο 43χρονος βγήκε από το αυτοκίνητό του, την άρπαξε από τα μαλλιά, ξεριζώνοντάς της ακόμη και τούφες, ενώ, φέρεται να τη χτύπησε και στο κεφάλι.

«Μετά την τρίτη φορά, ανοίγει την πόρτα. Μου αρπάζει το κεφάλι, τα μαλλιά μου. Αρχίζει και με χτυπάει. Μπουνιές στο αυτί μου, στο τιμόνι και προσπαθούσε να με βγάλει έξω με όλη του τη δύναμη», δήλωσε στην συνέχεια το θύμα.

Φαίνεται, όμως, πως αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που αντιδρά αλόγιστα.

Άνθρωπος από το φιλικό του περιβάλλον μιλά για έναν άντρα με συχνές και αδικαιολόγητες εκρήξεις.

«Πρώην σχέση του μας είχε περιγράψει ότι ήθελαν να διοργανώσουν κάτι. Ο Δ… επέμενε ότι θέλει να φέρει άτομα, τα οποία θα έκαναν κανονικά χρήση ναρκωτικών μέσα στο πάρτι και επειδή η σχέση διαφωνούσε ο Δ… ξεκίνησε να σπάει, να πετάει πράγματα και να σπάει τους διακόπτες με μπουνιές μέσα στο σπίτι», αποκαλύπτει πρόσωπο από το περιβάλλον του άνδρα.

«Μαύρο» χρήμα και παράνομες επεμβάσεις

Ο 40χρονος εμφανιζόταν social media με ιατρική ποδιά, πραγματοποιώντας επεμβάσεις και μεταμοσχεύσεις μαλλιών.

«Δεν έχει κάνει ειδικότητα στην Ιατρική. Ωστόσο, λειτουργούσε κανονικά σαν πλαστικός χειρουργός. Έκανε μικρό επεμβάσεις, έκανε μεταμοσχεύσεις μαλλιών. Είχε ένα ιατρείο που φαίνεται ιδιοκτήτης του ιατρείου, το οποίο είναι στο όνομα άλλου ιατρού, ότι δήθεν το λειτουργεί ένας άλλος γιατρός, ο οποίος πληρώνεται, για να χρησιμοποιείται το όνομα του και στην πραγματικότητα ο μόνος που λειτουργεί μέσα στο ιατρείο και κάνει τις επεμβάσεις είναι ο Δ», υποστηρίζει μάρτυρας.

«Ό,τι χρήμα έχει αποκτήσει ο Δ… είναι μαύρο. Μάλιστα, έτυχε να παραπονιέται που δεν έχει αγγίξει ακόμη το εκατομμύριο. Μιλάμε για τεράστιο ποσό χρημάτων, το οποίο είναι όλο μαύρο», είπε αναφορικά με τις δραστηριότητες του 43χρονου.

Η δίκη αναβλήθηκε για την 29η Οκτωβρίου. Ο 43χρονος κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη βία, απειλή και εξύβριση, με τον ίδιο πάντως να αρνείται τις κατηγορίες.

Διαβάστε επίσης