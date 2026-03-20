Θύμα ξυλοδαρμού ο τραγουδιστής Ηλίας Βρεττός

Η ένταση που προέκυψε ανάμεσα σε θαμώνες εξελίχθηκε σε καβγά, με τον δημοφιλή τραγουδιστή να δέχεται επίθεση

Δημήτρης Δρίζος

  • Κατά τη διάρκεια εμφάνισης του Ηλία Βρεττού σε νυχτερινό κέντρο στην Κύπρο προκλήθηκε καβγάς μεταξύ θαμώνων.
  • Ο τραγουδιστής προσπάθησε να παρέμβει για να ηρεμήσει την κατάσταση, αλλά δεν τα κατάφερε.
  • Ο Ηλίας Βρεττός δέχθηκε επίθεση και χτυπήματα κυρίως στο πρόσωπο.
  • Το περιστατικό δημιούργησε αναστάτωση και ανησυχία στο κοινό και στους διοργανωτές της εκδήλωσης.
Μια νύχτα γεμάτη μουσική και διασκέδαση μετατράπηκε σε σοβαρό επεισόδιο για τον Ηλία Βρεττό, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο ενός βίαιου περιστατικού κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του σε νυχτερινό κέντρο στην Κύπρο. Η ένταση που προέκυψε ανάμεσα σε θαμώνες εξελίχθηκε σε καβγά, με τον δημοφιλή τραγουδιστή να δέχεται επίθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από την εκπομπή «Το Πρωινό», η ένταση ξεκίνησε ανάμεσα σε θαμώνες του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανιζόταν ο Ηλίας Βρεττός. Το περιστατικό γρήγορα κλιμακώθηκε σε βίαιο καβγά, δημιουργώντας αναστάτωση τόσο στο κοινό όσο και στους συνεργάτες της μουσικής βραδιάς.

Ο τραγουδιστής, αντιλαμβανόμενος την κρισιμότητα της κατάστασης, προσπάθησε να παρέμβει προκειμένου να ηρεμήσει τα πνεύματα και να αποτρέψει την περαιτέρω όξυνση της έντασης. Ωστόσο, η προσπάθειά του να κατευνάσει τα πνεύματα δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Αντί η κατάσταση να εκτονωθεί, ο Ηλίας Βρεττός βρέθηκε στο επίκεντρο της σύγκρουσης και δέχθηκε χτυπήματα, κυρίως στο πρόσωπο, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες. Το επεισόδιο προκάλεσε αναστάτωση και έντονη ανησυχία τόσο στους παρευρισκόμενους όσο και στους διοργανωτές της εκδήλωσης.

