Στο επίκεντρο των διεθνών ΜΜΕ η ελληνική επιχείρηση επαναπατρισμού κατοικιδίων από τη Μέση Ανατολή

101 Έλληνες και 45 κατοικίδια που είχαν εγκλωβιστεί στη Μέση Ανατολή επαναπατρίστηκαν την Τετάρτη (18/3) , χάρη στην οργανωμένη επιχείρηση του ελληνικού ΥΠΕΞ

Ανθή Κουρεντζή

Πηγή: Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr
Το ενδιαφέρον των διεθνών ΜΜΕ έχει κεντρίσει η απόφαση του ελληνικού ΥΠΕΞ να οργανώσει ειδική πτήση επαναπατρισμού για Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί στη Μέση Ανατολή αλλά και για τα κατοικίδιά τους.

Η πτήση, που προγραμματίστηκε από το υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με την Aegean έπειτα από εκκλήσεις Ελλήνων που αδυνατούσαν να βρουν θέση για τα ζωάκια τους σε άλλα δρομολόγια λόγω της αυστηρής στάσης που τηρούν πολλές αεροπορικές εταιρείες, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» την Τετάρτη, μεταφέροντας 101 δίποδους και 45… τετράποδους επιβάτες.

«Συγκινητικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στο αεροδρόμιο της Αθήνας», σημειώνει το αμερικανικό Associated Press, ένα από μεγαλύτερα ειδησεογραφικά πρακτορεία στον κόσμο, που τροφοδοτεί με τηλεγραφήματα εκατοντάδες μέσα ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ανταπόκριση φιλοξενεί δηλώσεις επαναπατρισθέντων οι οποίοι τόνισαν ότι τα κατοικίδιά τους είναι μέλη της οικογένειάς τους και δεν μπορούσαν να τα εγκαταλείψουν στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή.

Περισσότεροι από 2.000 Έλληνες έχουν επιστρέψει ασφαλώς στην χώρα μας από τη Μέση Ανατολή χάρη στα οδικά και αεροπορικά δρομολόγια που οργάνωσε το υπουργείο Εξωτερικών, όπως δήλωσε σήμερα ο υπουργός Γιώργος Γεραπετρίτης, σημειώνοντας πως η Ελλάδα ήταν πρωτοπόρος στη διοργάνωση της ειδικής πτήσης που περιελάμβανε τα ζώα συντροφιάς, φροντίζοντας να συμφωνηθούν ειδικοί όροι ώστε να είναι εφικτό αυτό.

Το ρεπορτάζ του AP αναπαρήγαγε, μεταξύ άλλων, το εθνικής εμβέλειας αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC, ενώ δικό του δημοσίευμα με τίτλο «Η Ελλάδα απομάκρυνε εγκλωβισμένους πολίτες και κατοικίδια από την εμπόλεμη ζώνη» ετοίμασε το αμερικανικό δίκτυο Newsmax, ένα από τα μέσα ενημέρωσης που παρακολουθεί συχνά ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

Μεγάλο αφιέρωμα ετοίμασε και το «The National», αγγλόφωνο μέσο που ειδικεύεται στην επικαιρότητα της Μέσης Ανατολής, σημειώνοντας ότι κατά τη διάρκεια της πτήσης οι αεροσυνοδοί φρόντισαν να προσφέρουν γεύμα και στους τετράποδους ταξιδιώτες, ενώ οι επιβάτες επισήμαναν το αίσθημα αλληλεγγύης που υπήρχε.

Εκτενής ήταν η κάλυψη και από μεγάλα ευρωπαϊκά ΜΜΕ. «Ελληνική αερογέφυρα απομάκρυνε κατοικίδια και τους ιδιοκτήτες τους από τον Πόλεμο στη Μέση Ανατολή», αναφέρει το France24, ενώ το Euronews σημείωσε πως «δεκάδες σκυλάκια και γατάκια έφτασαν στην Αθήνα» χάρη στην ειδική «πτήση της Aegean που οργάνωσε η κυβέρνηση».

16:02ΚΟΣΜΟΣ

