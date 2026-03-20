Μητροπολίτης Άνθιμος στην παρουσίαση της Ιθάκης: «Ο θρησκευτικός φανατισμός με κάνει να φοβάμαι»

Η τοποθέτηση του μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως για την Μέση Ανατολή κατά την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα

Μίλτος Τσεκούρας

Παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα "Ιθακη" στην Αλεξανδρούπολη

Στην παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στην Αλεξανδρούπολη, μίλησε ο Μητροπολίτης Άνθιμος και, μεταξύ άλλων, τοποθετήθηκε για τον πολέμο στη Μέση Ανατολή.

Ένα μέρος από την τοποθέτησή του Μητροπολίτη δημοσίευσε σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα αναφέρει:

«Η μεν Δύση να εκτοξεύει βόμβες με τις ευχές των παστόρων πάνω στον Πρόεδρο των ΗΠΑ σαν να τον χειροτονούν και να του λένε «προχώρα» ενάντια στην Ισλαμική Ανατολή. Η δε Ανατολή να ανταποδίδει τις βόμβες παντού φωνάζοντας "Ο Θεός είναι μεγάλος". Ο θρησκευτικός φανατισμός εμένα με κάνει να φοβάμαι και να τρέμω γιατί είναι αμείλικτος».

Στο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση ο μητροπολίτης αναφέρεται και στη συνύπαρξη Χριστιανών και μουσουλμάνων στην Θράκη: «Δόξα τω Θεώ το είπατε ότι η Θράκη λειτουργεί σαν μοντέλο τέτοιας συνύπαρξης. Θα σας πω όμως και μια λεπτομέρεια που μέσα σε όσα είπατε περί ασφάλειας νομίζω ότι πρέπει να το γνωρίζετε. Για το Ισλάμ η Δύση, η χριστιανική Δύση, ανεξάρτητα πόσο πιστεύει στον Χριστό —δεν πολύ πιστεύει— αλλά η χριστιανική Δύση είναι οι Σταυροφορίες. Δεν θα την αγαπήσουν ποτέ. Όχι όμως και η Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία ξέρουν ότι έπαθε από τις Σταυροφορίες. Οπότε αν θέλετε στη φαρέτρα υπολογίστε και το ρόλο που μπορεί να παίξει η Ορθοδοξία σαν γέφυρα μεταξύ των δύο κόσμων».

