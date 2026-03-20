Μητροπολίτης Άνθιμος στην παρουσίαση της Ιθάκης: «Ο θρησκευτικός φανατισμός με κάνει να φοβάμαι»

Στην παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στην Αλεξανδρούπολη, μίλησε ο Μητροπολίτης Άνθιμος και, μεταξύ άλλων, τοποθετήθηκε για τον πολέμο στη Μέση Ανατολή.

Ένα μέρος από την τοποθέτησή του Μητροπολίτη δημοσίευσε σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα αναφέρει:

«Η μεν Δύση να εκτοξεύει βόμβες με τις ευχές των παστόρων πάνω στον Πρόεδρο των ΗΠΑ σαν να τον χειροτονούν και να του λένε «προχώρα» ενάντια στην Ισλαμική Ανατολή. Η δε Ανατολή να ανταποδίδει τις βόμβες παντού φωνάζοντας "Ο Θεός είναι μεγάλος". Ο θρησκευτικός φανατισμός εμένα με κάνει να φοβάμαι και να τρέμω γιατί είναι αμείλικτος».

— Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) March 20, 2026

Στο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση ο μητροπολίτης αναφέρεται και στη συνύπαρξη Χριστιανών και μουσουλμάνων στην Θράκη: «Δόξα τω Θεώ το είπατε ότι η Θράκη λειτουργεί σαν μοντέλο τέτοιας συνύπαρξης. Θα σας πω όμως και μια λεπτομέρεια που μέσα σε όσα είπατε περί ασφάλειας νομίζω ότι πρέπει να το γνωρίζετε. Για το Ισλάμ η Δύση, η χριστιανική Δύση, ανεξάρτητα πόσο πιστεύει στον Χριστό —δεν πολύ πιστεύει— αλλά η χριστιανική Δύση είναι οι Σταυροφορίες. Δεν θα την αγαπήσουν ποτέ. Όχι όμως και η Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία ξέρουν ότι έπαθε από τις Σταυροφορίες. Οπότε αν θέλετε στη φαρέτρα υπολογίστε και το ρόλο που μπορεί να παίξει η Ορθοδοξία σαν γέφυρα μεταξύ των δύο κόσμων».

