Η Novibet ενισχύει τη διεθνή της παρουσία με τη χορηγία της Santos FC στη Βραζιλία

Νέα εποχή για έναν από τους εμβληματικότερους ποδοσφαιρικούς συλλόγους στον κόσμο

Η Novibet ανακοινώνει με υπερηφάνεια τη νέα της συνεργασία ως Μεγάλος Χορηγός της Santos Futebol Clube, της ιστορικής ομάδας-σύμβολο της Βραζιλίας που ανέδειξε παγκόσμιους θρύλους όπως ο Pelé και ο Neymar. Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της εταιρείας στη Λατινική Αμερική.

Σε συνέχεια επιτυχημένων στρατηγικών συνεργασιών, όπως αυτές με την Cruz Azul στο Μεξικό και το NBA στην Ελλάδα, η Novibet προχωρά δυναμικά στο επόμενο μεγάλο διεθνές της εγχείρημα. Η χορηγική συνεργασία με τη Santos FC - έναν σύλλογο με περισσότερους από 20 εκατομμύρια φιλάθλους παγκοσμίως - ενδυναμώνει περαιτέρω τη θέση της εταιρείας σε αγορές υψηλής ανάπτυξης και στρατηγικής σημασίας.

Η συμφωνία σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τη Novibet στη Βραζιλία, σε μια αγορά με βαθιά ποδοσφαιρική κουλτούρα και έντονο πάθος για το άθλημα, ενώ παράλληλα φέρνει κοντά έναν σύγχρονο οργανισμό ψυχαγωγίας με έναν από τους πιο εμβληματικούς συλλόγους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η τριετής συνεργασία ξεπερνά τα όρια της παραδοσιακής χορηγίας και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που συνδέει τον αθλητισμό με τη σύγχρονη ψυχαγωγία και την εμπειρία των φιλάθλων. Σε αυτό το πλαίσιο, η φανέλα της Santos FC αποκτά έναν νέο συμβολισμό, ως σημείο συνάντησης της ιστορίας του συλλόγου με μια νέα εποχή εμπειριών. Η παρουσία της Novibet αποτυπώνεται όχι μόνο μέσα από το λογότυπο, αλλά και μέσα από δράσεις που ενισχύουν τη σύνδεση με τους φιλάθλους και τον δεσμό με την ομάδα.

