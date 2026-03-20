Εντυπωσιακή πρεμιέρα για το Grease The Musical στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Μια εκρηκτική, γεμάτη λάμψη και ενέργεια πρεμιέρα χάρισε στο κοινό της Θεσσαλονίκης το θρυλικό Grease The Musical, το οποίο έκανε χθες, 19 Μαρτίου 2026, το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, όπου θα συνεχίσει τις παραστάσεις του μέχρι και την Κυριακή 22 Μαρτίου.

Δείτε ένα απόσπασμα από την πρεμιέρα της παράστασης:

Από τα πρώτα κιόλας λεπτά, η αίθουσα πλημμύρισε από ενθουσιασμό, με το κοινό να παρασύρεται σε ένα ασταμάτητο rock ’n’ roll πάρτι που έφερε τον παλμό των 50s κατευθείαν στην καρδιά της πόλης. Η παραγωγή, που έρχεται απευθείας από το Λονδίνο, εντυπωσίασε με τις δυναμικές χορογραφίες, τα φαντασμαγορικά κοστούμια και τη σκηνική ενέργεια που δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο.

Το εμβληματικό love story της Σάντι και του Ντάνι ζωντάνεψε με φρεσκάδα και ένταση, ενώ οι διαχρονικές επιτυχίες όπως “You’re the One That I Want” και “Summer Nights” ξεσήκωσαν το κοινό, που δεν δίστασε να τραγουδήσει και να χορέψει από τη θέση του. Το αποκορύφωμα της βραδιάς ήρθε στο φινάλε, όταν η σκηνή μετατράπηκε σε ένα ξέφρενο dance floor, χαρίζοντας μια αξέχαστη εμπειρία.

Δείτε το βίντεο - πρόσκληση των πρωταγωνιστών από τη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης:

Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης απέδειξε για ακόμη μία φορά τον ξεχωριστό του ρόλο ως πολιτιστικός φάρος της πόλης, φιλοξενώντας μια παραγωγή διεθνών προδιαγραφών που ανέβασε τον πήχη της ψυχαγωγίας.

Η φαντασμαγορική αυτή παράσταση συνεχίζεται καθημερινά μέχρι και την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026, προσκαλώντας το κοινό να ζήσει ένα από τα πιο feel-good θεάματα της χρονιάς - μια εμπειρία γεμάτη μουσική, χρώμα, νοσταλγία και ατελείωτη διάθεση για χορό.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ:https://www.more.com/gr-el/ tickets/music/grease-the- musical/