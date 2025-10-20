Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η κυκλοφορία στον Κηφισό- Πού αλλού παρατηρούνται καθυστερήσεις

Μία ακόμη δύκολη ημέρα για τους οδηγούς που κινούνται στο Λεκανοπέδιο καθώς τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες σε πολλές από τις κεντρικές οδούς της Αττικής.

Σύμφωνα με το δελτίο κυκλοφορίας της Τροχαίας Αττικής αυξημένη κίνηση παρατηρείται αυτή την ώρα (8:30) σε:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος)

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος) ΑΠΌ Π.ΡΑΛΛΗ ΕΩΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Αλεξάνδρας

Μεσογείων

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Πανεπιστημίου

Σταδίου

Βασ. Αμαλίας

Λ. Βουλιαγμένης

Λ. Ηλιουπόλεως

Λιμάνι Πειραιά

Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)

Αττική Οδός

Λ.Σχιστου

Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Με προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία και στην Αττική Οδό. Συγκερικεμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αττικής Οδού:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30' από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση (έξοδο για Λαμία).

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 30' από Περιφ. Αιγάλεω έως Κηφισίας,

Άνω των 30' στην έξοδο για Λαμία.

