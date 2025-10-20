Έπεσε μπετόν στην Αττική Οδό - Κίνηση στην έξοδο για Λαμία, μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Κηφισίας

Με προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στην Αττική Οδό, αφού έπεσε μπετόν στην έξοδο προς Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αττική Οδός, οι καθυστερήσεις υπολογίζονται σε 10 με 15 λεπτά τόσο στις εξόδους προς Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα όσο και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας.



Στο μεταξύ, μποτιλιάρισμα επικρατεί σε αρκετούς δρόμους λόγω και της βροχόπτωσης. Στον Κηφισό, τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτόν, από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και από Μεταμόρφωση έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.