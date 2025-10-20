Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (20/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

20/10/2025 8:00:00 πμ 20/10/2025 10:00:00 πμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 17 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 72 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 59 - 61 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ 1309 Κατασκευές

20/10/2025 8:00:00 πμ 20/10/2025 10:00:00 πμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΙΑΝΝΙΔΗ απο κάθετο: ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ έως κάθετο: ΣΤΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΣΤΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΑΜΦΙΘΕΑΣ έως κάθετο: ΓΙΑΝΝΙΔΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ απο κάθετο: ΓΙΑΝΝΙΔΗ έως κάθετο: ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΝΟ 12 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ 1313 Κατασκευές

20/10/2025 8:00:00 πμ 20/10/2025 10:00:00 πμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ζυγά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο κάθετο: ΡΕΑΣ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΝΟ 110 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 1318 Κατασκευές

20/10/2025 8:00:00 πμ 20/10/2025 11:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ έως κάθετο: ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ απο κάθετο: ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 77 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 1153 Λειτουργία

20/10/2025 8:00:00 πμ 20/10/2025 11:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έως κάθετο: ΦΑΡΑΝΤΑΤΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΦΑΡΑΝΤΑΤΩΝ απο κάθετο: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΓΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 1169 Λειτουργία

20/10/2025 8:00:00 πμ 20/10/2025 11:00:00 πμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Ζυγά οδός:ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΝΟ 4 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 1311 Κατασκευές

20/10/2025 8:00:00 πμ 20/10/2025 11:00:00 πμ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΥΚΗΝΩΝ. 824 Κατασκευές

20/10/2025 8:00:00 πμ 20/10/2025 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΑΛΩΠΕΚΗΣ απο κάθετο: ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1170 Λειτουργία

20/10/2025 8:00:00 πμ 20/10/2025 12:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΣΟΛΩΜΟΥ απο κάθετο: ΚΑΝΙΓΓΟΣ έως κάθετο: ΤΖΩΡΤΖ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ 1171 Λειτουργία

20/10/2025 8:00:00 πμ 20/10/2025 1:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΠΕΡ.ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΩΝ. 777 Κατασκευές

20/10/2025 8:00:00 πμ 20/10/2025 1:00:00 μμ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΘΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΑΡΑΧΘΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΕΣΠΑΣ απο κάθετο: ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΡΕΣΠΑΣ 11 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Κατασκευές

20/10/2025 8:00:00 πμ 20/10/2025 3:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μονά οδός:ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ απο κάθετο: ΒΙΤΩΛΙΩΝ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΘΚΗΣ απο κάθετο: ΑΙΓΑΛΕΩ έως κάθετο: ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Κατασκευές

20/10/2025 8:00:00 πμ 20/10/2025 3:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 58 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ 1307 Κατασκευές

20/10/2025 8:00:00 πμ 20/10/2025 4:00:00 μμ ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑ - ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ - ΔΡΑΜΑΣ - ΑΝΕΜΩΝΗΣ - ΑΡΙΑΔΝΗΣ - ΑΘΗΝΑΣ - ΕΡΑΤΟΥΣ - ΘΕΑΤΡΟΥ - ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΥ - ΒΕΡΓΙΝΑΣ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΠΙΝΔΟΥ - ΚΡΗΤΗΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ 247 Λειτουργία

20/10/2025 8:00:00 πμ 20/10/2025 4:00:00 μμ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΑΔΑ, ΗΡΟΔΟΤΟΥ, ΦΕΙΔΙΟΥ, ΣΚΥΡΟΥ, ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΣΟΥΡΗ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΠΛΑΤΩΝΟΣ. 827 Κατασκευές

20/10/2025 8:00:00 πμ 20/10/2025 4:30:00 μμ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ - ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ - ΠΙΝΔΑΡΟΥ - ΦΛΩΡΙΝΗΣ - ΒΕΡΟΙΑΣ - ΣΕΡΡΩΝ - ΟΛΥΜΠΟΥ - ΝΑΟΥΣΗΣ - ΕΥΒΟΙΑΣ - ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ - ΦΑΒΙΕΡΟΥ - ΡΙΖΑΡΗ - ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 466 Κατασκευές

20/10/2025 8:00:00 πμ 20/10/2025 5:00:00 μμ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Ν.ΜΑΚΡΗ - ΒΑΣΙΛΗ ΡΩΤΑ - ΛΕΧΑΙΝΩΝ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - ΒΑΛΑΣΙΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΡΙΜΙΝΙ - ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΣΗΤΕΙΑΣ - ΔΩΡΙΔΟΣ - ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΛΑΖΑΡΟΥ - ΚΑΦΕΤΖΗ - ΦΩΚΑΙΑΣ - ΕΜΜΕΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ - Κ.ΚΑΝΑΡΗ - ΑΝΟΙΞΕΩΣ - ΛΥΚΕΙΟΥ - ΡΟΥΜΕΛΗΣ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ - ΑΝΘΕΩΝ - ΘΡΑΚΗΣ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΑΝΔΡΟΥ - ΔΡΑΜΑΣ - ΤΣΙΜΑ ΗΡΑΚΛΗ - ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ - ΑΡΓΟΥΣ - ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΛΑΓΑΚΗ - ΑΝΟΙΞΕΩΣ - ΚΟΥΡΤΗ ΝΙΚ. - ΚΑΦΕΤΖΗ - ΚΟΛΛΙΑ ΜΙΧ. - ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΑΡΕΤΗΣ - ΠΑΣΒΑΓΚΑ - ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗ - ΕΜΜΕΗ - ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ - ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ 1479 Λειτουργία

20/10/2025 8:30:00 πμ 20/10/2025 4:30:00 μμ ΒΟΥΛΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ ΝΟ 10 από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ έως κάθετο: ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΟ 8 από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΕΦΥΡΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ έως κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΗΡΕΩΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΖΕΦΥΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΥΡΑΣ απο κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΟΔΩΝ έως κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ απο κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΟΔΩΝ έως κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ 1305 Εξυπηρέτηση τρίτων

20/10/2025 8:30:00 πμ 20/10/2025 4:30:00 μμ ΒΟΥΛΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΦΝΗΣ απο κάθετο: ΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΟΔΩΝ έως κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ έως κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΑΙΣΩΠΟΥ έως κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΣΩΠΟΥ απο κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ έως κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΦΝΗΣ απο κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ 1305 Εξυπηρέτηση τρίτων

20/10/2025 9:00:00 πμ 20/10/2025 11:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΖΙΡΑΙΩΝ απο κάθετο: ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ έως κάθετο: ΝΤΑΝΖΕ ΔΑΒΙΔ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΤΖΙΡΑΙΩΝ ΝΟ 14 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ απο κάθετο: ΤΖΙΡΑΙΩΝ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΣΥΓΓΡΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ 1319 Κατασκευές

20/10/2025 9:00:00 πμ 20/10/2025 12:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ζυγά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ ΝΟ 18 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ 1310 Κατασκευές

20/10/2025 9:00:00 πμ 20/10/2025 2:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟ 26 από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ 1312 Κατασκευές

20/10/2025 10:00:00 πμ 20/10/2025 12:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ από:10:00 πμ έως:12:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 51 από: 10:00 πμ έως: 03:30 μμ 1281 Κατασκευές

20/10/2025 10:00:00 πμ 20/10/2025 1:00:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ έως κάθετο: ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ απο κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ έως κάθετο: ΑΓΚΥΡΑΣ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ 1314 Κατασκευές

20/10/2025 10:00:00 πμ 20/10/2025 3:30:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 70 από: 10:00 πμ έως: 03:30 μμ 1308 Κατασκευές

20/10/2025 11:00:00 πμ 20/10/2025 1:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ έως κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ 58 από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ απο κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ έως κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ έως κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΝΟ 18 από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΝΟ 137 από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ 1317 Κατασκευές

20/10/2025 12:00:00 μμ 20/10/2025 1:00:00 μμ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΚΕΛΙΑΣ απο κάθετο: ΔΑΝΑΗΣ έως κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ από: 12:00 μμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΔΕΚΕΛΙΑΣ έως κάθετο: ΑΡΜΟΝΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΝΟ 2 από: 12:00 μμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΝΑΥΣΙΚΑΣ απο κάθετο: ΔΕΚΕΛΙΑΣ έως κάθετο: ΑΡΜΟΝΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΝΑΗΣ απο κάθετο: ΔΕΚΕΛΙΑΣ έως κάθετο: ΤΕΛΟΣ από: 12:00 μμ έως: 01:00 μμ 1306 Κατασκευές

20/10/2025 12:00:00 μμ 20/10/2025 2:00:00 μμ Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΥΣΤΡΑΛ. 826 Κατασκευές

20/10/2025 12:30:00 μμ 20/10/2025 2:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΜΠΕΡΟΒΟΥ απο κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ έως κάθετο: ΧΡΥΣΗΙΔΟΣ από: 12:30 μμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ απο κάθετο: ΜΠΕΡΟΒΟΥ έως κάθετο: ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ από: 12:30 μμ έως: 02:30 μμ 1154 Λειτουργία

20/10/2025 12:30:00 μμ 20/10/2025 3:00:00 μμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ έως κάθετο: ΖΕΠΠΟΥ από: 12:30 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΕΠΠΟΥ απο κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ από: 12:30 μμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ ΝΟ 25 έως κάθετο: ΖΕΠΠΟΥ από: 12:30 μμ έως: 03:00 μμ 1315 Κατασκευές

20/10/2025 2:00:00 μμ 20/10/2025 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΙΩΝ απο κάθετο: ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ 1172 Λειτουργία