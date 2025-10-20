Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (20/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπή Ρεύματος
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

20/10/2025 8:00:00 πμ

20/10/2025 10:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 17 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 72 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 59 - 61 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1309

Κατασκευές

20/10/2025 8:00:00 πμ

20/10/2025 10:00:00 πμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΓΙΑΝΝΙΔΗ απο κάθετο: ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ έως κάθετο: ΣΤΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΣΤΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΑΜΦΙΘΕΑΣ έως κάθετο: ΓΙΑΝΝΙΔΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ απο κάθετο: ΓΙΑΝΝΙΔΗ έως κάθετο: ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΝΟ 12 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

1313

Κατασκευές

20/10/2025 8:00:00 πμ

20/10/2025 10:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο κάθετο: ΡΕΑΣ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΝΟ 110 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

1318

Κατασκευές

20/10/2025 8:00:00 πμ

20/10/2025 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ έως κάθετο: ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ απο κάθετο: ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 77 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

1153

Λειτουργία

20/10/2025 8:00:00 πμ

20/10/2025 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έως κάθετο: ΦΑΡΑΝΤΑΤΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΦΑΡΑΝΤΑΤΩΝ απο κάθετο: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΓΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

1169

Λειτουργία

20/10/2025 8:00:00 πμ

20/10/2025 11:00:00 πμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Ζυγά οδός:ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΝΟ 4 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

1311

Κατασκευές

20/10/2025 8:00:00 πμ

20/10/2025 11:00:00 πμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΥΚΗΝΩΝ.

824

Κατασκευές

20/10/2025 8:00:00 πμ

20/10/2025 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΑΛΩΠΕΚΗΣ απο κάθετο: ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

1170

Λειτουργία

20/10/2025 8:00:00 πμ

20/10/2025 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΣΟΛΩΜΟΥ απο κάθετο: ΚΑΝΙΓΓΟΣ έως κάθετο: ΤΖΩΡΤΖ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

1171

Λειτουργία

20/10/2025 8:00:00 πμ

20/10/2025 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΠΕΡ.ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΩΝ.

777

Κατασκευές

20/10/2025 8:00:00 πμ

20/10/2025 1:00:00 μμ

ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΘΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΑΡΑΧΘΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΕΣΠΑΣ απο κάθετο: ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΡΕΣΠΑΣ 11 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Κατασκευές

20/10/2025 8:00:00 πμ

20/10/2025 3:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά οδός:ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ απο κάθετο: ΒΙΤΩΛΙΩΝ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΘΚΗΣ απο κάθετο: ΑΙΓΑΛΕΩ έως κάθετο: ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Κατασκευές

20/10/2025 8:00:00 πμ

20/10/2025 3:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 58 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1307

Κατασκευές

20/10/2025 8:00:00 πμ

20/10/2025 4:00:00 μμ

ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΑ - ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ - ΔΡΑΜΑΣ - ΑΝΕΜΩΝΗΣ - ΑΡΙΑΔΝΗΣ - ΑΘΗΝΑΣ - ΕΡΑΤΟΥΣ - ΘΕΑΤΡΟΥ - ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΥ - ΒΕΡΓΙΝΑΣ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΠΙΝΔΟΥ - ΚΡΗΤΗΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

247

Λειτουργία

20/10/2025 8:00:00 πμ

20/10/2025 4:00:00 μμ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΑΔΑ, ΗΡΟΔΟΤΟΥ, ΦΕΙΔΙΟΥ, ΣΚΥΡΟΥ, ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΣΟΥΡΗ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΠΛΑΤΩΝΟΣ.

827

Κατασκευές

20/10/2025 8:00:00 πμ

20/10/2025 4:30:00 μμ

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ - ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ - ΠΙΝΔΑΡΟΥ - ΦΛΩΡΙΝΗΣ - ΒΕΡΟΙΑΣ - ΣΕΡΡΩΝ - ΟΛΥΜΠΟΥ - ΝΑΟΥΣΗΣ - ΕΥΒΟΙΑΣ - ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ - ΦΑΒΙΕΡΟΥ - ΡΙΖΑΡΗ - ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

466

Κατασκευές

20/10/2025 8:00:00 πμ

20/10/2025 5:00:00 μμ

ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Ν.ΜΑΚΡΗ - ΒΑΣΙΛΗ ΡΩΤΑ - ΛΕΧΑΙΝΩΝ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - ΒΑΛΑΣΙΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΡΙΜΙΝΙ - ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΣΗΤΕΙΑΣ - ΔΩΡΙΔΟΣ - ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΛΑΖΑΡΟΥ - ΚΑΦΕΤΖΗ - ΦΩΚΑΙΑΣ - ΕΜΜΕΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ - Κ.ΚΑΝΑΡΗ - ΑΝΟΙΞΕΩΣ - ΛΥΚΕΙΟΥ - ΡΟΥΜΕΛΗΣ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ - ΑΝΘΕΩΝ - ΘΡΑΚΗΣ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΑΝΔΡΟΥ - ΔΡΑΜΑΣ - ΤΣΙΜΑ ΗΡΑΚΛΗ - ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ - ΑΡΓΟΥΣ - ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΛΑΓΑΚΗ - ΑΝΟΙΞΕΩΣ - ΚΟΥΡΤΗ ΝΙΚ. - ΚΑΦΕΤΖΗ - ΚΟΛΛΙΑ ΜΙΧ. - ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΑΡΕΤΗΣ - ΠΑΣΒΑΓΚΑ - ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗ - ΕΜΜΕΗ - ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ - ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1479

Λειτουργία

20/10/2025 8:30:00 πμ

20/10/2025 4:30:00 μμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ ΝΟ 10 από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ έως κάθετο: ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΟ 8 από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΕΦΥΡΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ έως κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΗΡΕΩΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΖΕΦΥΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΥΡΑΣ απο κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΟΔΩΝ έως κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ απο κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΟΔΩΝ έως κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ

1305

Εξυπηρέτηση τρίτων

20/10/2025 8:30:00 πμ

20/10/2025 4:30:00 μμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΦΝΗΣ απο κάθετο: ΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΟΔΩΝ έως κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ έως κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΑΙΣΩΠΟΥ έως κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΣΩΠΟΥ απο κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ έως κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΦΝΗΣ απο κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ

1305

Εξυπηρέτηση τρίτων

20/10/2025 9:00:00 πμ

20/10/2025 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΖΙΡΑΙΩΝ απο κάθετο: ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ έως κάθετο: ΝΤΑΝΖΕ ΔΑΒΙΔ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΤΖΙΡΑΙΩΝ ΝΟ 14 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ απο κάθετο: ΤΖΙΡΑΙΩΝ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΣΥΓΓΡΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

1319

Κατασκευές

20/10/2025 9:00:00 πμ

20/10/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ ΝΟ 18 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ

1310

Κατασκευές

20/10/2025 9:00:00 πμ

20/10/2025 2:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟ 26 από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ

1312

Κατασκευές

20/10/2025 10:00:00 πμ

20/10/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ από:10:00 πμ έως:12:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 51 από: 10:00 πμ έως: 03:30 μμ

1281

Κατασκευές

20/10/2025 10:00:00 πμ

20/10/2025 1:00:00 μμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ έως κάθετο: ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ απο κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ έως κάθετο: ΑΓΚΥΡΑΣ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ

1314

Κατασκευές

20/10/2025 10:00:00 πμ

20/10/2025 3:30:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 70 από: 10:00 πμ έως: 03:30 μμ

1308

Κατασκευές

20/10/2025 11:00:00 πμ

20/10/2025 1:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ έως κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ 58 από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ απο κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ έως κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ έως κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΝΟ 18 από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΝΟ 137 από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ

1317

Κατασκευές

20/10/2025 12:00:00 μμ

20/10/2025 1:00:00 μμ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΚΕΛΙΑΣ απο κάθετο: ΔΑΝΑΗΣ έως κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ από: 12:00 μμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΔΕΚΕΛΙΑΣ έως κάθετο: ΑΡΜΟΝΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΝΟ 2 από: 12:00 μμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΝΑΥΣΙΚΑΣ απο κάθετο: ΔΕΚΕΛΙΑΣ έως κάθετο: ΑΡΜΟΝΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΝΑΗΣ απο κάθετο: ΔΕΚΕΛΙΑΣ έως κάθετο: ΤΕΛΟΣ από: 12:00 μμ έως: 01:00 μμ

1306

Κατασκευές

20/10/2025 12:00:00 μμ

20/10/2025 2:00:00 μμ

Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΥΣΤΡΑΛ.

826

Κατασκευές

20/10/2025 12:30:00 μμ

20/10/2025 2:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΜΠΕΡΟΒΟΥ απο κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ έως κάθετο: ΧΡΥΣΗΙΔΟΣ από: 12:30 μμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ απο κάθετο: ΜΠΕΡΟΒΟΥ έως κάθετο: ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ από: 12:30 μμ έως: 02:30 μμ

1154

Λειτουργία

20/10/2025 12:30:00 μμ

20/10/2025 3:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ έως κάθετο: ΖΕΠΠΟΥ από: 12:30 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΕΠΠΟΥ απο κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ από: 12:30 μμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ ΝΟ 25 έως κάθετο: ΖΕΠΠΟΥ από: 12:30 μμ έως: 03:00 μμ

1315

Κατασκευές

20/10/2025 2:00:00 μμ

20/10/2025 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΙΩΝ απο κάθετο: ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

1172

Λειτουργία

20/10/2025 2:00:00 μμ

20/10/2025 4:00:00 μμ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.

825

Κατασκευές

