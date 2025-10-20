Κρήτη: Σταθερή η κατάσταση του 13χρονου μετά το σοβαρό τροχαίο στις Βούτες

Η κλινική εικόνα του 13χρονου χαρακτηρίζεται σταθερή.

Κρήτη: Σταθερή η κατάσταση του 13χρονου μετά το σοβαρό τροχαίο στις Βούτες
Σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, ο 13χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (18/10) στην περιοχή των Βουτών.

Όπως δήλωσε στο Creta24 ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης, το παιδί παραμένει διασωληνωμένο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ η κλινική του εικόνα χαρακτηρίζεται σταθερή.

Εξιτήριο για τη μητέρα και τον δεύτερο οδηγό

Ενθαρρυντικά είναι τα νεότερα για την 41χρονη μητέρα του αγοριού και τον 27χρονο οδηγό του δεύτερου οχήματος που ενεπλάκη στη σύγκρουση. Σύμφωνα με τον διοικητή του Βενιζελείου Νοσοκομείου, Κώστα Δανδουλάκη, και οι δύο υποβλήθηκαν σε εξετάσεις και, αφού έλαβαν τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες, έλαβαν εξιτήριο.

Η σφοδρή σύγκρουση

Το τροχαίο σημειώθηκε στον δρόμο προς το ΠΑΓΝΗ, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Μητέρα και γιος εγκλωβίστηκαν στο αυτοκίνητο και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που έσπευσε στο σημείο με δύο οχήματα και δέκα πυροσβέστες για τον απεγκλωβισμό τους.

Στο σημείο βρέθηκαν επίσης ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία μετέφεραν τους τραυματίες στα νοσοκομεία Ηρακλείου.

