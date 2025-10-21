Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Μεγάλη εκστρατεία πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ενεργοποιεί δυναμικά τα social media, καλώντας το κοινό να συμμετάσχει ενεργά στη διάδοση του μηνύματος μέσω του #RowForLife Challenge!

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει το Σάββατο (25/10) και ώρες 11:00 έως 13:00, στον Ναυτικό Όμιλο Γλυφάδας (Διαδόχου Παύλου 42), μεγάλη εκδήλωση ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού, η οποία θα συνδυαστεί με τον τερματισμό της μεγάλη εκστρατείας που διοργανώνει ο Ε.Ε.Σ. με τον αθλητή μεγάλων αποστάσεων, Σωτήρη Μπαρμπαρόσο, ο οποίος, έχοντας στο πλευρό του ανεμόπτερο, ναυαγοσωστική λέμβο και διασωστικό jet ski του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, θα κωπηλατήσει με κανό περίπου 110 ναυτικά μίλια από την Πάτρα (22/10) έως την Αθήνα (25/10), με ενδιάμεσες στάσεις σε Ναύπακτο (22/10), Ξυλόκαστρο (23/10) και Λουτράκι (24/10), μεταφέροντας ένα μήνυμα ελπίδας, δύναμης και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού.

Βίντεο του Ε.Ε.Σ. για τη μεγάλη εκστρατεία εδώ:


Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η οποία διοργανώνεται με την υποστήριξη του Δήμου Γλυφάδας, η Κινητή Ομάδα Υγείας του Ε.Ε.Σ., στελεχωμένη με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Ε.Σ., θα προσφέρει, δωρεάν κλινικό προληπτικό έλεγχο από ιατρό, δυνατότητα συνταγογράφησης απεικονιστικών εξετάσεων προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού, βιωματική εκπαίδευση στην αυτοεξέταση μαστού με χρήση εκπαιδευτικών προπλασμάτων, καθώς και συμβουλευτική υποστήριξη για διασύνδεση με δημόσιες μονάδες υγείας για όσες γυναίκες χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση.

Ο τρόπος είναι απλός:
Πάρε ό,τι έχεις για “κουπί” — σκούπα, κουτάλα, ομπρέλα ή ακόμα και… βατραχοπέδιλα
Κάνε μια «κίνηση κωπηλασίας», πες τη φράση
“Μια Εξέταση. Μια Στιγμή. Για Μια Ζωή.”
και ανέβασε το βίντεο σου με τα hashtags #RowForLife και #redcross σε Tik Tok, Instagram και Facebook

Ο Σωτήρης Μπαρμπαρόσος δίνει αναλυτικές οδηγίες εδώ:

https://www.instagram.com/reel/DPzBmoMDCwN/

Ένας τυχερός θα κερδίσει, μέσω κλήρωσης, το κανό του Σωτήρη Μπαρμπαρόσου, με το οποίο διέσχισε τη διαδρομή Πάτρα - Αθήνα!

