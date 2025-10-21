Σεισμός τώρα στο Λασίθι
Ο σεισμός σημειώθηκε 15 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Νεάπολης Λασιθίου.
Σεισμική δόνηση 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε 15 χλμ. βορειοανατολικά της Νεάπολης Λασιθίου.
Σύμφωνα με την μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 12,5 χιλιόμετρα.
