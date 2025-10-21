Σαντορίνη: «Κόβει την ανάσα» ο εντυπωσιακός υδροστρόβιλος

Ένας εντυπωσιακός υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του ανοιχτά της Σαντορίνης το μεσημέρι της Τρίτης 21 Οκτωβρίου, προκαλώντας εντύπωση σε όσους είχαν την τύχη να το παρατηρήσουν από κοντά. Το θέαμα ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό, καθώς η παρουσία του ξεχώριζε μέσα στη θάλασσα.

Η στιγμή αποτυπώθηκε σε φωτογραφία την οποία δημοσίευσε το Forecast Weather Greece και η οποία δείχνει καθαρά την ιδιαίτερη εμφάνισή του και δίνει μια εικόνα του μεγέθους και της εντυπωσιακής του παρουσίας. Οι παρατηρητές μοιράστηκαν ενθουσιασμένοι τις εντυπώσεις τους, με πολλούς να σχολιάζουν πόσο σπάνιο και μαγευτικό ήταν να το δουν τόσο κοντά στη Σαντορίνη.

Η εμφάνιση αυτή, πέρα από το αισθητικό εντυπωσιακό στοιχείο, αποτελεί και μια υπενθύμιση για τη μοναδική φυσική ομορφιά της περιοχής και τα θαλάσσια είδη που την επισκέπτονται.