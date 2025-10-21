Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 10χρονο παιδί έπειτα από σοβαρό τροχαίο
Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες
Τροχαίο δυστύχημα συνέβη το απόγευμα της Τρίτης στο Ρέθυμνο, σε κεντρικό σημείο της πόλης.
Όπως αναφέρει το cretaone.gr, δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα παιδί.
Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το 10χρονο αγόρι στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.
