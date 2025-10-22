Διακοπές νερού την Τετάρτη (22/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές νερού την Τετάρτη (22/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
In Time
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:

  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, EKTAKTH
    ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α
    Γερολιμένος και Λιδωρικίου
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, EKTAKTH
    ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
    Ταγματάρχου Πλέσσα και Μεταμορφώσεως
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΑΛΛΗΝΗ, EKTAKTH
    ΠΑΛΛΗΝΗ
    Ελ. Βενιζέλου και Αγίας Λαύρας
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΨΥΧΙΚΟ, EKTAKTH
    ΨΥΧΙΚΟ
    Ταϋγέτου και Μαραθωνοδρόμου

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:02ΚΟΣΜΟΣ

Από κούπες και κουτάλια έως… ελβετικούς σουγιάδες – Η τέχνη της ξυλογλυπτικής δίνει ξανά ζωή στα απομεινάρια δέντρων

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν θέλω μια άσκοπη συνάντηση» με τον Πούτιν» - Στον «πάγο» το ραντεβού στη Βουδαπέστη

07:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ κοντά στη Ρόδο - Τι απαντά ο Ευθύμιος Λέκκας

07:54ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Audi ετοιμάζει ένα 4×4 που θα αντιπαρατεθεί με τη Mercedes G-Class

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ταυτοποίησε δύο ακόμη σορούς που παρέδωσε η Χαμάς - Έχουν επιστραφεί 15 από τους 28 νεκρούς ομήρους

07:34ΠΑΙΔΕΙΑ

Σημαντικές αλλαγές στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στο Λύκειο – Τι προβλέπεται για κάθε τάξη

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Το περιπολικό έγινε ταξί για τη Βανδή στη Χαλκιδική - Το ξέσπασμα της μητέρας της Κυριακής Γρίβα, η οργή στα social και η απάντηση της ΕΛ.ΑΣ.

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Σε 88 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η αξία των κοσμημάτων που «έκαναν φτερά»

07:14ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 6,0 Ρίχτερ στην Κόστα Ρίκα

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός – Πού αλλού παρατηρούνται καθυστερήσεις

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καμία αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης - Το βέτο από την Κεραμέως

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 22 Οκτωβρίου

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Πυξ Λαξ για Σαββόπουλο: «Ο μεγάλος μας δάσκαλος σήμερα αποκοιμήθηκε»

06:36ΚΟΣΜΟΣ

Η πτώση των σταρ: Γιατί οι πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ αποτυγχάνουν πλέον στο box office;

06:32LIFESTYLE

«Το Περιβόλι του Τρελού»: Ο δίσκος του Σαββόπουλου που άλλαξε για πάντα το ελληνικό τραγούδι

06:28LIFESTYLE

«Αλαλούμ» στη βραδινή ζώνη – Αλλαγές, πρεμιέρες και ηχηρές επιστροφές

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η ψηφοφορία για την τροπολογία του Αγνώστου Στρατιώτη μετά τη θυελλώδη ολοήμερη συνεδρίαση

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τσουνάμι προστίμων για τους ελαιοπαραγωγούς: Υποχρεωτική η δήλωση των δέντρων ακόμα και με μηδενική συγκομιδή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1: Τα highlights από τη βαριά ήττα στη Βαρκελώνη

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Μίλησαν» τα κινητά τηλέφωνα - Τα πρώτα στοιχεία και τα πρόσωπα «κλειδιά» στο μικροσκόπιο των Αρχών

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Το περιπολικό έγινε ταξί για τη Βανδή στη Χαλκιδική - Το ξέσπασμα της μητέρας της Κυριακής Γρίβα, η οργή στα social και η απάντηση της ΕΛ.ΑΣ.

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τσουνάμι προστίμων για τους ελαιοπαραγωγούς: Υποχρεωτική η δήλωση των δέντρων ακόμα και με μηδενική συγκομιδή

06:00LIFESTYLE

Διονύσης Σαββόπουλος: Το ελληνικό τραγούδι «υποκλίνεται» στον Νιόνιο του, τον θαυματοποιό της μουσικής και του στίχου

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Θα ανεβαίνει καθημερινά η θερμοκρασία» – Μετά τις βροχές… έρχονται τα 30άρια

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: «Θα τα πω όλα στον εισαγγελέα», είπε ο μητροκτόνος - Στο πλευρό του ο πατέρας του

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Η αγάπη σε κάνει ατρόμητο» - Η τελευταία τηλεοπτική συνέντευξη και η συγκινητική αναφορά στη σύζυγό του

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Οι ύποπτες κλήσεις, το βίντεο στα ΚΤΕΛ και το μυστήριο των 14 εκατομμυρίων ευρώ

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο μεγαλύτερος Έλληνας τραγουδοποιός, σε ηλικία 81 ετών

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης: Τεχνητή απόπειρα διχασμού της κοινωνίας βλέπουν στην κυβέρνηση - Τι απαντούν για Δένδια από το Μαξίμου

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Σε 88 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η αξία των κοσμημάτων που «έκαναν φτερά»

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καμία αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης - Το βέτο από την Κεραμέως

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: «Ήθελα πάντα να την σκοτώσω» - Πώς ο 18χρονος έφτασε να γίνει μητροκτόνος

06:28LIFESTYLE

«Αλαλούμ» στη βραδινή ζώνη – Αλλαγές, πρεμιέρες και ηχηρές επιστροφές

06:32LIFESTYLE

«Το Περιβόλι του Τρελού»: Ο δίσκος του Σαββόπουλου που άλλαξε για πάντα το ελληνικό τραγούδι

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός – Πού αλλού παρατηρούνται καθυστερήσεις

08:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι τι ώρα θα έχουμε κακοκαιρία στην Αττική - Πότε έρχεται το νέο κύμα βροχών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ