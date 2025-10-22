Διακοπές νερού την Τετάρτη (22/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, EKTAKTH
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α
Γερολιμένος και Λιδωρικίου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, EKTAKTH
ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Ταγματάρχου Πλέσσα και Μεταμορφώσεως
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΑΛΛΗΝΗ, EKTAKTH
ΠΑΛΛΗΝΗ
Ελ. Βενιζέλου και Αγίας Λαύρας
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΨΥΧΙΚΟ, EKTAKTH
ΨΥΧΙΚΟ
Ταϋγέτου και Μαραθωνοδρόμου
