Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Παραλιακή - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Πολλά τα προβλήματα στον Κηφισό καθημερινά λόγω της κίνησης

Μία ακόμη δύσκολη ημέρα για τους οδηγούς που κινούνται στο Λεκανοπέδιο καθώς τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες σε πολλές από τις κεντρικές οδούς της Αττικής.

Τα σημαντικότερα προβλήματα παρατηρούνται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού στο τμήμα από το ύψος της Πέτρου Ράλλη έως και την Αττική Οδό.

Δύσκολη η κατάσταση και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά, όπως επίσης και στους δρόμους γύρω από το λιμάι του Πειραιά.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται επίσης τα οχήματα στην Λεωφόρο Μεσογείων, την Κηφισίας καθώς επίσης και τους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας

Καθυστερήσεις ανω των 30 λεπτων στην Αττική Οδό

Με προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία και στην Αττική Οδό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αττικής Οδού, καθυστερήσεις παρατηρούνται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30' από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Λίγο καλύτερη η κατάσταση στο ρεύμα προς Ελευσίνα όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις 10'-15' από Πλακεντίας έως Κηφισίας.