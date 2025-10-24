«Σπασμένη Φλέβα»: Ρε Γιάννη, καλά περάσαμε!
Το Gazzetta βρέθηκε στη δημοσιογραφική προβολή της νέας ταινίας, «Σπασμένη Φλέβα», του Γιάννη Oικονομίδη. Στις κινηματογραφικές αίθουσες από 27 Νοεμβρίου (από την Tanweer).
Αυτοί που ξέρουν έλεγαν ρε συ, έχει πολύ κόσμο. Συνήθως έρχονται καμιά δεκαριά άτομα στις δημοσιογραφικές. Η μεγάλη κινηματογραφική αίθουσα του «Opera» είχε κάπου στα πενήντα. Πολλοί καλεσμένοι; Πολλοί αυτοί που γουστάρουν τον Οικονομίδη; Ποιος ξέρει…
Ο χρόνος περνούσε και η προβολή δεν ξεκινούσε. Χαμηλόφωνες συζητήσεις έλεγαν ότι μου αρέσει ο Οικονομίδης, αλλά κάπως επαναλαμβάνεται τα τελευταία χρόνια/Αυτή η ταινία θα είναι διαφορετική, έτσι λένε… Δεν ήξερα ποιοι ήταν αυτοί που «λένε», αλλά εγώ ένα πράγμα είχα στο μυαλό μου: θα περάσω καλά παρακολουθώντας τη Σπασμένη Φλέβα; Τίποτε άλλο δεν μετρούσε.
