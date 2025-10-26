Διευθύντρια του ΙΚΑ έπαιρνε επιδόματα από ασφαλισμένους και τώρα ο ΕΦΚΑ τα ζητάει πίσω από πολίτες

Μια απίστευτη υπόθεση ταλαιπωρεί εκατοντάδες ασφαλισμένους του πρώην ΙΚΑ Καλλιθέας, οι οποίοι σήμερα κινδυνεύουν να τους κατασχέσει χρήματα ο ΕΦΚΑ, παρότι υπήρξαν θύματα μεγάλης απάτης με «μαϊμού» επιδόματα.

Η κομπίνα, που είχε αποκαλυφθεί πριν από χρόνια, στοίχισε στο Ταμείο εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι επίορκοι υπάλληλοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα στα ποινικά δικαστήρια.

Την ίδια ώρα, όπως καταγγέλλει στο Newsbomb η δικηγόρος Ματίνα Τριανταφύλλη, που εκπροσωπεί κάποιους από τους ασφαλισμένους, «ο ΕΦΚΑ ζητά πίσω τα χρήματα από τους ίδιους τους πολίτες που εξαπατήθηκαν, αντί να στραφεί εναντίον όσων πραγματικά ευθύνονται».

«Η τέως διευθύντρια του ΙΚΑ Καλλιθέας και οι λοιποί υπάλληλοι-συνεργοί της έκλεβαν τα επιδόματα των ασφαλισμένων, χωρίς οι ίδιοι να γνωρίζουν τίποτα απολύτως για χρόνια και τώρα, λίγο πριν συμπληρωθεί η εικοσαετής παραγραφή, ο ΕΦΚΑ κάνει κατασχέσεις στους ασφαλισμένους», εξήγησε.

Η κυρία Τριανταφύλλη επισημαίνει ότι «Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής διοίκησης και του κράτους δικαίου, ο ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ πρέπει να ανακαλέσουν άμεσα τις "αποφάσεις επιστροφής αχρεώστητων παροχών" και τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης (κατασχέσεις κ.λπ.) αντίστοιχα, καθώς εν προκειμένω δεν υφίσταται αχρεώστητη είσπραξη παροχής από τους ασφαλισμένους, αλλά πρόκειται περί απάτης και άλλων εγκλημάτων από τέως υπαλλήλους του δημοσίου. Αυτό άλλωστε το γνωρίζει πολύ καλά ο ΕΦΚΑ και το Υπουργείο Εργασίας, αφού στις δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες καταδικάστηκε η τέως διευθύντρια του ΙΚΑ Καλλιθέας και οι λοιποί υπάλληλοι- συνεργοί της, αλλά και στο φάκελο της ΕΔΕ, αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία των ασφαλισμένων εις βάρος των οποίων έγινε η απάτη».

Όπως εξηγεί η δικηγόρος, η Δικαιοσύνη έχει ήδη αναγνωρίσει την ευθύνη των υπαλλήλων που συμμετείχαν στην απάτη και έχει επιβάλει σημαντικές ποινές, καθώς και οικονομικές αποζημιώσεις προς το ΙΚΑ. Παρ’ όλα αυτά, οι ασφαλισμένοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες μιας υπόθεσης για την οποία δεν ευθύνονται σε τίποτα:

«Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, το Δικαστήριο, για να καλυφθεί η ζημία του τέως ΙΚΑ, επιδίκασε στους κατηγορούμενους χρηματική ικανοποίηση δύο εκατομμυρίων ευρώ και διέταξε να αποδοθούν στον ζημιωθέντα ασφαλιστικό φορέα όλα τα δημευθέντα και κατασχεθέντα χρήματα και περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων».

Όπως τονίζει η δικηγόρος Ματίνα Τριανταφύλλη, οι ασφαλισμένοι βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με άδικες κατασχέσεις, παρότι πρόκειται για αποδεδειγμένα θύματα της υπεξαίρεσης. Η ίδια ζητά από τον ΕΦΚΑ και το υπουργείο Εργασίας να προχωρήσουν άμεσα σε διοικητική λύση: «Το υπουργείο Εργασίας και ο ΕΦΚΑ πρέπει άμεσα να δώσουν διοικητική λύση στο πρόβλημα, διαφορετικά, οι ασφαλισμένοι που είναι θύματα αυτής της απάτης θα πρέπει να κάνουν ενστάσεις και να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη δίνοντας μεγάλο δικαστικό αγώνα (με προσφυγές, ανακοπές και αναστολές) για να προστατευθούν από τις κατασχέσεις, που τόσο άδικα επιβάλλονται εις βάρος τους».

