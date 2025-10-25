To 74% των Ελλήνων πέφτουν θύματα σε ψευδείς ειδήσεις μέσω social media

Σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για τα κοινωνικά μέσα το 2025, η πλειονότητα των Ελλήνων ενημερώνεται κυρίως μέσω πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα να εκτίθενται συχνά σε ψευδείς ειδήσεις. Περισσότεροι από πέντε στους δέκα (56%) χρησιμοποιούν τα social media ως κύρια πηγή ενημέρωσης, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το αντίστοιχο ποσοστό είναι 40%.

Δεύτερη πηγή ενημέρωσης είναι η τηλεόραση (54%), σε αντίθεση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που φτάνει το 71%. Μόλις το 34% των Ελλήνων αναζητά πληροφορίες από εφημερίδες, περιοδικά ή ειδησεογραφικούς ιστότοπους, έναντι 41% στην ΕΕ.

Η έρευνα δείχνει ότι οι νέοι 15-24 ετών προτιμούν κυρίως το Instagram (64%) και το Facebook (68%) για ενημέρωση, ενώ για κοινωνικά και πολιτικά θέματα το Instagram χρησιμοποιείται από το 66% των ερωτηθέντων. Παράλληλα, το 74% των Ελλήνων παραδέχεται ότι έχει εκτεθεί σε ψευδείς ειδήσεις τουλάχιστον μερικές φορές την τελευταία εβδομάδα.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η εξάρτηση από τα social media αυξάνει τον κίνδυνο διάδοσης fake news, ενώ οι Έλληνες παρακολουθούν λιγότερο τα ευρωπαϊκά θέματα σε σύγκριση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.

