Βλάβη σε πλοίο έξω από το λιμάνι της Κυλλήνης - Ρυμουλκό θα το οδηγήσει στην ξηρά
Βλάβη στις μηχανές του πλοίου ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ της Levante Ferries το έχει ακινητοποιήσει λίγο έξω από το λιμάνι της Κυλλήνης.

Οι επιβάτες ειναι όλοι καλά και δεν διατρέχει κανένας κίνδυνος πλην της ταλαιπωρίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχει ξεκινήσει από το Κατάκολο ρυμουλκό να οδηγήσει με ασφάλεια το πλοίο στο λιμάνι. Άλλο πλοίο της εταιρίας θα παραλάβει επιβάτες και αυτοκίνητα και θα κατευθυνθεί στο λιμάνι του Πόρου.

Εν τω μεταξυ ή εταιρεία έχει ανακοινώσει αλλαγές στα δρομολόγιά της :

Λόγω τεχνικού προβλήματος του πλοίου ‘KEFALONIA’ τα δρομολόγια 25/10/2025 από Κυλλήνη προς Πόρο 12:00 και 16:30 θα εκτελεστούν από το πλοίο ‘MARE DI LEVANTE’ στις 21:00. Καθώς και το δρομολόγιο από Πόρο προς Κυλλήνη 14:15 θα εκτελεστεί 18:45 με το πλοίο ‘ANDREAS KALVOS’.

