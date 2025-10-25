Συγκινεί ο σύζυγος της Φώφης Γεννηματά: «Είχαμε προετοιμάσει τα παιδιά για παν ενδεχόμενο»

«Προσπαθούσε να δείχνει ότι παλεύει με αξιοπρέπεια, με ήθος, με επιμονή και υπομονή και στο τέλος θα τα κατάφερνε»

Μιλτιάδης Τσεκούρας

Συγκινεί ο σύζυγος της Φώφης Γεννηματά: «Είχαμε προετοιμάσει τα παιδιά για παν ενδεχόμενο»
INTIME
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συμπληρώθηκαν τέσσερα χρόνια από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 25 Οκτωβρίου 2021, νικημένη από τον καρκίνο, σε ηλικία 57 ετών.

Ο σύζυγός της, Ανδρέας Τσούνης, μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» για την απώλειά της.

«Η παρουσία της Φώφης είναι διαρκής, το σπίτι είναι γεμάτο από φωτογραφίες και αναμνήσεις. Το όνομά της είναι ακόμα στο κουδούνι και δεν πρόκειται να το βγάλουμε. Πάντοτε συζητάμε για εκείνη, το παράδειγμά της, τον τρόπο ζωής που είχαμε, υπάρχει στα βλέμματα των παιδιών. Η έλλειψή της υπάρχει και αυτό είναι ανθρώπινο. Πάντα τη σκεφτόμαστε, μου λείπει, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε», ανέφερε αρχικά

«Το σπίτι είναι γεμάτο με αναμνήσεις της, Φώφης, το όνομά της είναι ακόμα στο κουδούνι, δεν πρόκειται να το βγάλουμε. Πάντοτε συζητάμε για τη Φώφη, για το παράδειγμά της, για τον τρόπο ζωής που είχαμε. Υπάρχει τα βλέμματα των παιδιών, στις συζητήσεις με φίλους. Η έλλειψη της Φώφης υπάρχει πάντοτε, ανθρώπινο είναι αυτό, τη σκεφτόμαστε πάντα, μου λείπει, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε…» ανέφερε ο Ανδρέας Τσούνης.

Για τη γενναία μάχη που έδωσε η Φώφη Γεννηματά με τον καρκίνο: «Ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ αισιόδοξος, ένας άνθρωπος πάρα πολύ δυνατός. Δεν λύγιζε, δεν φοβόταν. Δεν ήθελε να τη λυπηθεί κάποιος. Προσπαθούσε να δείχνει ότι παλεύει με αξιοπρέπεια, με ήθος, με επιμονή και υπομονή και στο τέλος θα τα κατάφερνε. Η ιστορία αυτή πήγε πολύ καλά για 14 χρόνια, μέχρι και τις τελευταίες μέρες στο νοσοκομείο, παρόλο που οι γιατροί μας είπαν πως δεν υπάρχει κάτι άλλο, η ίδια είχε μια ισχυρή πίστη ότι κάτι θα γινόταν και θα τα κατάφερνε, θα κέρδιζε αυτή τη μάχη».

Τέλος, ο Ανδρέας Τσούνης αναφέρθηκε στα παιδιά του: «Είχαμε κάνει προετοιμασία με τη Φώφη, τα είχαμε προετοιμάσει τα παιδιά για παν ενδεχόμενο. Ο πόνος της έλλειψης της μητέρας δεν είναι κάτι αμελητέο».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:56WHAT THE FACT

«Πόλτεργκαϊστ»: Το τραγικό τέλος της «Κάρολ Αν» και η αρχή μιας κατάρας

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί ο σύζυγος της Φώφης Γεννηματά: «Είχαμε προετοιμάσει τα παιδιά για παν ενδεχόμενο»

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρός 29χρονος δικυκλιστής στην Κίσσαμο

18:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Ανώτερος ο ΠΑΟΚ νίκησε το Περιστέρι

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Συναντήθηκε με οικογένειες νεκρών στρατιωτών - Οι προσπάθειες για την επιστροφή των σορών των ομήρων θα συνεχιστούν

18:20ΥΓΕΙΑ

Μελέτη: H απλή χειρονομία που «δείχνει» ότι ο σύντροφός σας είναι ψυχοπαθής

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Συναγερμός στο Έσσεν - Πυροβολισμοί με δύο σοβαρά τραυματίες - Ανθρωποκυνηγητό σε εξέλιξη

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πτώχευσε μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες - Έβαλε λεφτά σε υπερπολυτελή project

18:08ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Σφραγίζεται το κλαμπ έξω από το οποίο έχασε τη ζωή της η 16χρονη

18:03ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Κίνδυνος για «ανοιχτό πόλεμο» με τους Ταλιμπάν αν αποτύχουν οι συνομιλίες

18:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Εύκολα η Athens Kallithea, πρώτη νίκη τα Χανιά

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Θρασύτατος κλέφτης επιχείρησε να αρπάξει κουμπαρά για την ενίσχυση παιδιών με καρκίνο - Τον σταμάτησαν πολίτες - Βίντεο

17:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το «άπιαστο» κινεζικό τρένο: Τρέχει με 896 χιλιόμετρα την ώρα

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Νεκρός 51χρονος τουρίστας - Έχασε τις αισθήσεις του ενώ έκανε σέρφινγκ

17:33ΚΟΣΜΟΣ

«Πεδίο μάχης» οι δρόμοι της Μόσχας: «Όχλος μεταναστών» με φτυάρια και σιδερένιες ράβδους κυνηγάει κόσμο

17:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Το πρώτο μήνυμα του Ράφα Μπενίτεθ – «Ευχαριστώ τον πρόεδρο και τους φιλάθλους»

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μετέφερε με φορτηγό 11 Κινέζους που μπήκαν παράνομα στη χώρα – Ήταν κρυμμένοι στην καρότσα πίσω από το εμπόρευμα

17:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι δικαιούχοι – Τι να προσέξετε, δείτε παραδείγματα

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Κάμαλα Χάρις: «Δεν τελείωσα» - Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει ξανά τον Λευκό Οίκο

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Βρέφος νοσηλεύεται διασωληνωμένο με σοβαρά εγκαύματα - Έπεσε καυτό λάδι στο πρόσωπό του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:13ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Επιστρέφουμε την Κυριακή στη χειμερινή – Μέχρι πότε θα ισχύσει το μέτρο

18:08ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Σφραγίζεται το κλαμπ έξω από το οποίο έχασε τη ζωή της η 16χρονη

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισίας: Άνδρας ανεβοκατεβαίνει τη λεωφόρο κρατώντας ελληνική σημαία με τον Ιησού

17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

18:20ΥΓΕΙΑ

Μελέτη: H απλή χειρονομία που «δείχνει» ότι ο σύντροφός σας είναι ψυχοπαθής

16:07ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: «Ήταν ένας άνθρωπος με δύο ζωές, σαν ρυάκι σε δύο όχθες» - Οι επικήδειοι γιου και εγγονού

17:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι δικαιούχοι – Τι να προσέξετε, δείτε παραδείγματα

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί ο σύζυγος της Φώφης Γεννηματά: «Είχαμε προετοιμάσει τα παιδιά για παν ενδεχόμενο»

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Το δράμα που αποκάλυψε η μητέρα της δολοφονημένης 12χρονης - Ο πατέρας πέθανε από τη θλίψη

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Βρέφος νοσηλεύεται διασωληνωμένο με σοβαρά εγκαύματα - Έπεσε καυτό λάδι στο πρόσωπό του

17:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Διονύσης Σαββόπουλος στην αιωνιότητα: Η Ελλάδα αποχαιρέτησε τον σπουδαίο «Νιόνιο» με τα αγαπημένα τραγούδια του

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

17:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το «άπιαστο» κινεζικό τρένο: Τρέχει με 896 χιλιόμετρα την ώρα

12:59ΥΓΕΙΑ

Πώς η θερινή ώρα επηρεάζει την υγεία μας - Μια ώρα περισσότερος ύπνος αλλά με τι κόστος;

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο μηνιαίο επίδομα 100 ευρώ: Ποιοι είναι οι κερδισμένοι – Πότε αρχίζει η καταβολή

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Η ζωή μετά τη διάγνωση: Τρεις γυναίκες μιλούν για τη μάχη τους με τον καρκίνο του μαστού

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Αλμυρός: Διευθύντρια συγκέντρωσε μαθητές και τους ανάγκασε να αποκλείσουν μαθήτρια από σχολική εκδρομή - «Είναι σοβαρό», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

14:26ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία–εξπρές τη Δευτέρα αλλά με θερμοκρασίες έως και 33 βαθμούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ