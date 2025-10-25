Συγκινεί ο σύζυγος της Φώφης Γεννηματά: «Είχαμε προετοιμάσει τα παιδιά για παν ενδεχόμενο»

Συμπληρώθηκαν τέσσερα χρόνια από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 25 Οκτωβρίου 2021, νικημένη από τον καρκίνο, σε ηλικία 57 ετών.

Ο σύζυγός της, Ανδρέας Τσούνης, μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» για την απώλειά της.

«Η παρουσία της Φώφης είναι διαρκής, το σπίτι είναι γεμάτο από φωτογραφίες και αναμνήσεις. Το όνομά της είναι ακόμα στο κουδούνι και δεν πρόκειται να το βγάλουμε. Πάντοτε συζητάμε για εκείνη, το παράδειγμά της, τον τρόπο ζωής που είχαμε, υπάρχει στα βλέμματα των παιδιών. Η έλλειψή της υπάρχει και αυτό είναι ανθρώπινο. Πάντα τη σκεφτόμαστε, μου λείπει, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε», ανέφερε αρχικά

Για τη γενναία μάχη που έδωσε η Φώφη Γεννηματά με τον καρκίνο: «Ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ αισιόδοξος, ένας άνθρωπος πάρα πολύ δυνατός. Δεν λύγιζε, δεν φοβόταν. Δεν ήθελε να τη λυπηθεί κάποιος. Προσπαθούσε να δείχνει ότι παλεύει με αξιοπρέπεια, με ήθος, με επιμονή και υπομονή και στο τέλος θα τα κατάφερνε. Η ιστορία αυτή πήγε πολύ καλά για 14 χρόνια, μέχρι και τις τελευταίες μέρες στο νοσοκομείο, παρόλο που οι γιατροί μας είπαν πως δεν υπάρχει κάτι άλλο, η ίδια είχε μια ισχυρή πίστη ότι κάτι θα γινόταν και θα τα κατάφερνε, θα κέρδιζε αυτή τη μάχη».

Τέλος, ο Ανδρέας Τσούνης αναφέρθηκε στα παιδιά του: «Είχαμε κάνει προετοιμασία με τη Φώφη, τα είχαμε προετοιμάσει τα παιδιά για παν ενδεχόμενο. Ο πόνος της έλλειψης της μητέρας δεν είναι κάτι αμελητέο».

