Νεκρός και δύο τραυματίες σε σφοδρό τροχαίο στην εθνική οδό Ναυπάκτου - Ιτέας

Το σημείο που σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 26/10 στην εθνική οδό Ναυπάκτου-Ιτέας στο ύψος του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Νικολάου Δωρίδας.

Σύμφωνα με το agrinionews, δύο μηχανές μεγάλου κυβισμού, συγκρούστηκαν μετωπικά με ένα αγροτικό. Από την σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο αναβάτης της μίας μηχανής ενώ ο άλλος τραυματισμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, στην Πάτρα.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο διακόπηκε για αρκετή ώρα, ενώ έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Ναύπακτο και συγκεκριμένα 2 πυροσβεστικά οχήματα με 4 άνδρες, καθώς και άνδρες του αστυνομικού τμήματος Ευπαλίου.

Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από το αστυνομικό τμήμα Ευπαλίου.

