Βραζιλία: «Ανεξήγητος πόνος, το να σε χάνω τόσο νέο!», λέει η οικογένεια 18χρονου Έλληνα

Συγκλονισμένη είναι η Ρόδος από την είδηση της άγριας δολοφονίας 18χρονου Έλληνα στην Βραζιλία, από ληστές που τον πυροβόλησαν εν ψυχρώ.

Οι συγγενείς της οικογένειας Κατταβενού μιλούν για τον 18χρονο Θοδωρή, που δολοφονήθηκε από σφαίρες ληστών, στο κατάστημα όπου εργαζόταν στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

«Ήταν το παιδί στη δουλειά. Μπήκαν ληστές, πυροβόλησαν. Άλλοι λένε ότι τους σκότωσαν όλους, άλλοι λένε ότι σκοτώθηκε το παιδί μόνο. Δεν έχουμε ακριβείς πληροφορίες. Κι εμάς μας συγκλόνισε. Δεκαοκτώ χρονών ένα παιδάκι, τι να σας πω, γιατί ερχόταν τα Χριστούγεννα εδώ. Η αγάπη του ήταν το χωριό. Η γιαγιά και ο παππούς κλαίνε, είναι απαρηγόρητοι που δεν μπορούν ούτε να το δουν το παιδί», λέει συγγενής του.

Τα χρόνια της κρίσης, η οικογένεια Κατταβενού μετανάστευσε από την Ψίνθο της Ρόδου στο Σάο Πάολο. Για μία καλύτερη ζωή, για το μέλλον των παιδιών, του Θοδωρή και της αδελφής του.

«Η κρίση τους έκανε να μεταναστεύσουν. Πριν φύγουν από εδώ δούλευε στο ΕΚΑΒ ο πατέρας ήταν εδώ στην Ρόδο. Έφυγε στην αρχή η γυναίκα του με την οικογένεια και μετά πήρε αυτός άνευ αποδοχών για να δει αν κάνει και τελικά έμεινε. Δεκαετία είναι που έφυγαν και πήγαν εκεί γιατί η μαμά είναι μισή Βραζιλιάνα. Και νόμιζαν ότι με την κρίση θα είχαν καλύτερη ζωή και έφυγαν αλλά δυστυχώς συνέβη κι αυτό», προσθέτει συγγενής του.

Ο Θόδωρος θα τελείωνε του χρόνου το Λύκειο. Για το χαρτζιλίκι του δούλευε τα σαββατοκύριακα σε κατάστημα εστίασης στο Σάο Πάολο. Λίγο μετά τις 2 και μισή τα ξημερώματα της Κυριακής το παλικάρι έπεσε νεκρό από στις σφαίρες αδίστακτων κακοποιών, οι οποίοι μπήκαν στο εστιατόριο να ληστέψουν το ταμείο.

Την τραγική είδηση έκανε γνωστή ο πατέρας του Ιωάννης, με μία σπαρακτική ανάρτηση στο Facebook.

«Ανεξήγητος πόνος! Το να σε χάνω τόσο νέο! Απίστευτο! Σε αγαπώ γιε μου!».

Ο παππούς του Θοδωρή μίλησε στο Mega για τις τραγικές στιγμές που ζει η οικογένεια.

-Εμείς δεν έχουμε ούτε στοιχεία ούτε τίποτα ακόμη, δεν ξέρουμε. Τώρα πάει ο γιος μου εκεί θα δει. Δεν ξέρουμε τίποτα.

-Ο γιος σας ζει εκεί;

-Ναι είναι στη Βραζιλία κι ο γιος μου βέβαια. Αλλά εμείς αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τίποτα τι έγινε. Πώς έγινε το κακό.

-Το παιδί πόσο καιρό δούλευε εκεί;

-Το παιδί πάει σχολείο απλώς Σαββατοκύριακα πήγαινε και δούλευε λίγο, έτσι, λίγες ώρες το Σάββατο και την Κυριακή αυτό ήτανε.

-Είναι μικρός

-Τρίτη λυκείου.

-Ποιος σας ειδοποίησε εσάς;

-Ο γιος μας, μας πήρε τηλέφωνο ότι τον μικρό τον σκοτώσανε αλλά δεν ξέρουμε πως έγινε το κακό. Ακόμη δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν ξέρουμε τίποτα.

«Σε δυο μήνες έπαιρνε το πτυχίο. Κι όπως δουλεύουν κι εδώ οι φοιτητές μας, έτσι δούλευε και το παιδί για να βγάζει χαρτζιλίκι. Σπούδαζε και τα σαββατοκύριακα πήγαινε να δουλέψει για χαρτζιλίκι», προσθέτει ο συγγενής του.

Μέχρι στιγμής, η αστυνομία του Σάο Πάολο, πόλης με αρνητικό ρεκόρ εγκληματικότητας, δεν έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη δολοφονία, ούτε αν έχουν συλληφθεί οι δράστες, που δε δίστασαν να πυροβολήσουν και να σκότωσαν το παιδί για μία χούφτα χαρτονομίσματα από το ταμείο.