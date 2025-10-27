Βραζιλία: Ήθελε να γυρίσει μόνιμα στη Ρόδο ο Έλληνας που δολοφονήθηκε σε εστιατόριο

Εν ψυχρώ δολοφονήθηκε ένας 18χρονος Έλληνας με καταγωγή από τη Ρόδο σε εστιατόριο στη Βραζιλία.

Ο 18χρονος πρόσφατα είχε αποκαλύψει στον παππού του την επιθυμία του να επιστρέψει μόνιμα στη Ρόδο. «Θέλω να γυρίσω πίσω, να μείνω για πάντα στη Ρόδο», φέρεται να είχε πει λίγες εβδομάδες πριν δολοφονηθεί, σύμφωνα με τη rodiaki.

Η μητέρα του και η αδελφή του 18χρονου δεν ήταν στη Βραζιλία όταν ο 18χρονος Θίοντορ Καττανβένκος δολοφονήθηκε. Η οικογένεια του αδικοχαμένου νέου, είχε μετακομίσει από τη Ρόδο πριν από μερικά χρόνια στο Σάο Πάολο. Ο πατέρας του Γιάννης, ήταν διασώστης με μόνιμη θέση στο ΕΚΑΒ της Ρόδου, αλλά μετανάστευσε από τη Ρόδο για να εργαστεί στη Βραζιλία. Η μητέρα του αδικοχαμένου νέου, ήταν από τη Βραζιλία, γεγονός που επηρέασε την απόφαση της οικογένειας για να φύγουν από τη χώρα μας και να εγκατασταθούν εκεί.

Τόσο ο πατέρας όσο και τα παιδιά, διατήρησαν στενές σχέσεις με την Ελλάδα και τους συγγενείς τους στη Ρόδο.

Ο 18χρονος νεαρός αγαπούσε πολύ το χωριό του πατέρα του, τη Ψίνθο της Ρόδου και ονειρευόταν να επιστρέψει μια μέρα και να εγκατασταθεί μόνιμα στο νησί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά για τη δολοφονία του 18χρονου, ένοπλοι ληστές μπήκαν στο εστιατόριο και απαίτησαν από τον 18χρονο να τους δώσει χρήματα. Εκείνος αρνήθηκε και τον πυροβόλησαν από κοντινή απόσταση.

Ο πατέρας του 18χρονου με μήνυμά του στο Facebook, συγκλόνισε: «Για να σε χάσω τόσο νέος! Απίστευτο! Σ' αγαπώ, γιε μου».