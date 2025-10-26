Βραζιλία: Άγρια δολοφονία 18χρονου Έλληνα - Ληστές τον πυροβόλησαν εν ψυχρώ

Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει ελληνική οικογένεια που ζει στη Βραζιλία, καθώς ένας 18χρονος με καταγωγή από τη Ρόδο έχασε τη ζωή του από σφαίρες ληστών, την ώρα που εργαζόταν.

Σύμφωνα με την rodiaki, η οικογένεια, με ρίζες από το χωριό Ψίνθος, είχε μετακομίσει πριν από λίγα χρόνια στη Βραζιλία, όπου ζούσε και δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά.

Το θύμα είναι ο 18χρονος Θεόδωρος Κατταβενός, ο οποίος, λίγο μετά τις 2:30 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, έπεσε νεκρός από τα πυρά ληστών που εισέβαλαν στο εστιατόριο όπου εργαζόταν τα Σαββατοκύριακα, με σκοπό τη ληστεία.

Συγκλονίζει η ανάρτηση του πατέρα του, Γιάννη Κατταβενoύ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εκφράζει τον αβάσταχτο πόνο του:

«Ανεξήγητος πόνος! Το να σε χάνω τόσο νέο! Απίστευτο! Σε αγαπώ γιε μου!»

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες της δολοφονίας του 18χρονου στη Βραζιλία.