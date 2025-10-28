Ο Πάνος Κιάμος «τρέλανε» το κοινό του Ρεθύμνου – Μία βραδιά που θα μείνει αξέχαστη

Το Ρέθυμνο έζησε μία μαγική μουσική βραδιά τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025, καθώς ο Πάνος Κιάμος ανέβηκε στη σκηνή του Μεγάρου Ρεθύμνου, προσφέροντας στο κοινό ένα εκρηκτικό live show που θα μείνει αξέχαστο.

