Κίνηση τώρα: Ακινητοποιημένη νταλίκα στον κόμβο Καλυφτάκη - Μεγάλες καθυστερήσεις

Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται το μεσημέρι της Πέμπτης (31/10) σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν έντονες καθυστερήσεις και μποτιλιαρίσματα.

Σύμφωνα με την Τροχαία, η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία λόγω ακινητοποίησης νταλίκας στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας με κατεύθυνση προς Αθήνα, στο ύψος του κόμβου Καλυφτάκη, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις στο σημείο και στους γύρω δρόμους.

Αναλυτικά, αυξημένη κίνηση παρατηρείται στα εξής σημεία: