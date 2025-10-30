Κίνηση τώρα: Ακινητοποιημένη νταλίκα στον κόμβο Καλυφτάκη - Μεγάλες καθυστερήσεις
Χάος στους δρόμους της Αττικής
Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται το μεσημέρι της Πέμπτης (31/10) σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν έντονες καθυστερήσεις και μποτιλιαρίσματα.
Σύμφωνα με την Τροχαία, η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία λόγω ακινητοποίησης νταλίκας στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας με κατεύθυνση προς Αθήνα, στο ύψος του κόμβου Καλυφτάκη, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις στο σημείο και στους γύρω δρόμους.
Αναλυτικά, αυξημένη κίνηση παρατηρείται στα εξής σημεία:
- Αθηνών–Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη - έξοδος)
- Αθηνών–Λαμίας (κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών - είσοδος)
- Λεωφόρος Κηφισού (άνοδος)
- Λεωφόρος Αλεξάνδρας
- Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη)
- Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη)
- Λεωφόρος Κηφισίας (άνοδος και κάθοδος)
- Βασιλίσσης Σοφίας (άνοδος και κάθοδος)
- Βασιλέως Κωνσταντίνου
- Σταδίου
- Βασιλίσσης Αμαλίας
- Φιλελλήνων
