Τρόμος στον Αλμυρό: 42χρονος γύρισε την κόρη του ανάποδα και έπιασε την πρώην σύζυγο από τον λαιμό

Στιγμές τρόμου βίωσε το πρωί του περασμένου Σαββάτου (25/10) ένα κοριτσάκι μόλις 6 ετών και η μητέρα της στα χέρια ενός 42χρονου.

Το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας δικάστηκε την Τετάρτη στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου με τον δράστη να καταδικάζεται σε συνολική ποινή φυλάκισης 23 μηνών, μετατρεπόμενη προς 10 ευρώ ημερησίως, με έφεση που να έχει αναστέλλουσα δύναμη υπό τον όρο να μην προσεγγίζει σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων, τόσο την πρώην σύζυγό του όσο και την κόρη του.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, ο 42χρονος φέρεται να άρπαξε το 6χρονο παιδί του, με τη βία να το βάλει στο αυτοκίνητο, όταν εκείνο του είπε ότι θέλει να μείνει με τη μαμά. Ο 42χρονος φέρεται να κράτησε με το ένα του χέρι από τη μέση, να το γύρισε ανάποδα, με το κεφάλι κάτω, και να το έβαλε στο ΙΧ παρά τη θέλησή του ενώ στη συνέχεια έπιασε τη μητέρα του από τον λαιμό, που πήγε να το προστατέψει, και την απείλησε ότι θα τη σκοτώσει, πως θα μείνει εκεί, ενώ το τέκνο του ούρλιαζε.

Ο κατηγορούμενος ενώπιων του Πλημμελειοδικείου υποστήριξε ότι η πρώην σύζυγός του διαστρέβλωσε πραγματικότητα και πως το πρόβλημά της είναι ότι δεν θέλει η κόρη τους να κάνει παρέα με τα παιδιά που έχει αποκτήσει με την νυν σύντροφό του.

Εντούτοις, ο 42χρονος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή παράνομη βία, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη τελεσθείσα ενώπιον ανηλίκου και για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε ανήλικο.

Η πρώην σύζυγός του υποστήριξε ότι η κόρη της είχε πάει την Παρασκευή να μείνει με τον πατέρα της για τριήμερο, αλλά το Σάββατο την πήρε γιατί ήταν καλεσμένοι σε πάρτι. Τόνισε ότι ο κατηγορούμενος πήγε στο πάρτι, όταν τελείωσε, με διάθεση για τσακωμό, καθώς, όπως υποστήριξε, ήταν εριστικός και δεν φαινόταν να είναι νηφάλιος.

Ρώτησαν το παιδί που ήθελε να πάει και όταν απάντησε «με τη μαμά», εκνευρίστηκε και το άρπαξε με τη βία, όπως είπε.

Η παθούσα είπε ότι το περιστατικό συνέβη μπροστά σε πλήθος κόσμου, καθώς κοντά στο σημείο που ήταν παρκαρισμένο το όχημά του υπήρχαν δύο εκδρομικά λεωφορεία.

Ανάμεσα στον κόσμο ήταν και δύο κυρίες, που, όπως είπε, επενέβησαν για να τον σταματήσουν, όταν την έπιασε από τον λαιμό, ενώ το παιδί, που τους έβλεπε, ούρλιαζε.

Η μητέρα είπε στη συνέχεια ότι από την ημέρα που σημειώθηκε το περιστατικό η κόρη της κάνει ανήσυχο ύπνο και ξυπνάει τρομαγμένη φωνάζοντας. Η ίδια τόνισε ότι ήθελε η κόρη της να έχει επικοινωνία με τον πατέρα της, όμως υπογράμμισε ότι το παιδί δεν είναι σωστό να είναι μάρτυρας τέτοιων σκηνικών.

Από την πλευρά της υπεράσπισης εξετάστηκαν δύο μάρτυρες, η μητέρα του κατηγορούμενου που είπε ότι ο γιος της δεν είναι βίαιος άνθρωπος και η νυν σύντροφος του κατηγορουμένου που είπε ότι ο 42χρονος αγαπάει την κόρη του και το πρόβλημα είναι ότι η πρώην σύζυγός του δεν θέλει το παιδί τους να κάνει παρέα με τα παιδιά τους.

