Εύβοια: Συνελήφθη ο ασυνείδητος οδηγός που χτύπησε και εγκατέλειψε 4χρονο κοριτσάκι

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί στον ασυνείδητο οδηγό που το μεσημέρι της Πέμπτης παρέσυρε και εγκατέλειψε στο οδόστρωμα ένα κοριτσάκι 4 ετών, στην περιοχή της Λιανής Άμμου στο δήμο Χαλκιδέων.

Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, μάρτυρας του τροχαίου ανέφερε ότι η μοτοσικλέτα τύπου βέσπα και ασημί χρώματος που προκάλεσε το ατύχημα παρά λίγο να τρακάρει και τον ίδιο.

Αστυνομικοί κατάφεραν έπειτα από έρευνα να εντοπίσουν και συλλάβουν τον ασυνείδητο οδηγό σε διάστημα μιας περίπου ώρας από την ώρα που σημειώθηκε το ατύχημα.

Ποια η κατάσταση υγείας της 4χρονης

Το μικρό κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας με ιδιωτικό μέσο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το μικρό παιδάκι δεν φέρει εξωτερικά τραύματα εκτός από εκδορές, ενώ αυτή την ώρα υποβάλλεται σε εξετάσεις για τυχόν εσωτερική αιμορραγία.

