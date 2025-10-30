Ρόδος: Ένας χρόνος φυλάκισης σε οδηγό για δυστύχημα με γαϊδούρι που στοίχισε τη ζωή 24χρονης

Σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με τριετή αναστολή καταδικάστηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου ένας οδηγός οχήματος που τα ξημερώματα της 10ης Μαρτίου 2024 προσέκρουσε σε γάιδαρο με το όχημά του στο οποίο επέβαινε η 24χροη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο 43ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου–Λίνδου, όταν το όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος οδηγός με συνοδηγό την 24χρονη προσέκρουσε σε γάιδαρο που βρισκόταν στο οδόστρωμα. Το ζώο ανήκε σε κάτοικο Καλάθου ο οποίος αρνήθηκε ότι ήταν δικό του και ισχυρίστηκε ότι ήταν αδέσποτο.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστεί θανάσιμα το άτυχο ζώο με το αυτοκίνητο να εκτρέπεται της πορείας του και να καταλήγει σε παρακείμενο αγροτεμάχιο. Η 24χρονη συνοδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, με την ιατροδικαστική εξέταση να αποδίδει τον θάνατό της σε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Όπως διαπιστώθηκε από την προανάκριση της Τροχαίας Ρόδου, το όχημα δεν είχε υποβληθεί στον απαραίτητο τεχνικό έλεγχο και πως τα ελαστικά του ήταν φθαρμένα και διαφορετικής χρονολογίας, γεγονός που μείωσε την πρόσφυση και συνέβαλε στην απώλεια ελέγχου του οχήματος.

Παράλληλα ο οδηγός φέρεται να κινούνταν με ταχύτητα τουλάχιστον 100 χιλιομέτρων/ ώρα σε σημείο που το όριο ήταν 80.

Κατηγορούμενος στην υπόθεση βρέθηκε και ο φερόμενος ιδιοκτήτης του ζώου που δεν είχε λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και τον περιορισμό του ζώου που είχε ως αποτέλεσμα αυτό να βρεθεί ελεύθερο στη μέση του δρόμου τη νύχτα, χωρίς φωτισμό η ανακλαστικά.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια από συγκλίνουσες παραλείψεις.

Το δικαστήριο μετά την ακροαματική διαδικασία έκρινε ότι βασικός υπαίτιος του δυστυχήματος ήταν ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος παρέβη βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας. Ο 30χρονος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με τριετή αναστολή ενώ ο δεύτερος κατηγορούμενος, κρίθηκε αθώος.

Η 24χρονη επιβάτιδα, που είχε μετακομίσει προσωρινά στη Ρόδο για εργασία, άφησε πίσω της συγγενείς και φίλους που εξακολουθούν να ζητούν απαντήσεις και δικαίωση για τον άδικο χαμό της.

Με πληροφορίες από dimokratiki.gr

