Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη και εκπαιδευτικός για τη συμπλοκή μαθητών σε Λύκειο

Συνεχίζονται οι εξελίξεις γύρω από το περιστατικό ενδοσχολικής βίας που σημειώθηκε το 1ο Λύκειο Ηγουμενίτσας.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, για την συμπλοκή που σημειώθηκε μεταξύ των μαθητών, συνελήφθη από το Αστυνομικό Τμήμα Ηγουμενίτσας και τρίτος μαθητής που φέρεται να συμμετείχε στη βίαιη επίθεση, καθώς επίσης και η εκπαιδευτικός που είχε καθήκοντα επιτήρησης την ώρα του περιστατικού.

Οι δύο πρώτοι μαθητές είχαν συλληφθεί από χθες και αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή του εισαγγελέα. Σε βάρος και των τριών έχει ασκηθεί δίωξη για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Η εκπαιδευτικός κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων και αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα.

Σημειώνεται ότι το θύμα, μαθητής της Α’ Λυκείου, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Φιλιατών με τραύματα στον αυχένα, την κοιλιακή χώρα και τα πόδια.

Από μαρτυρίες προκύπτει ότι στη συμπλοκή συμμετείχαν συνολικά περίπου οκτώ άτομα, με τουλάχιστον τρεις να ασκούν βία και τους υπόλοιπους να παρακολουθούν το επεισόδιο χωρίς να επέμβουν.

Η προανάκριση συνεχίζεται, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό σε εκπαιδευτικούς και γονείς για τα φαινόμενα βίας στα σχολεία.

