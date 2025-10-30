Γάμος στο Ρέθυμνο: Ο γαμπρός πήγε με τα όργανα κάτω από το σπίτι της νύφης

Μία όμορφη στιγμή, η οποία φέρνει στο νου παραδόσεις που χάνονται στα βάθη του χρόνου, καταγράφηκε πρόσφατα στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Ένα ζευγάρι που ετοιμάζεται για τον γάμο του αποφάσισε να τιμήσει με τον καλύτερο τρόπο ένα παλιό έθιμο. Αυτό του γαμπρού που επισκέπτεται το σπίτι της νύφης, λίγο πριν την τελετή, με μουσική και τραγούδι. Ουσιαστικά, πρόκειται για την αναβίωση του παραδοσιακού Κρητικού γάμου.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας