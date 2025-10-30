Γάμος στο Ρέθυμνο: Ο γαμπρός πήγε με τα όργανα κάτω από το σπίτι της νύφης
Ο γαμπρός με τους φίλους του και τα όργανα επισκέφθηκαν τη νύφη
Μία όμορφη στιγμή, η οποία φέρνει στο νου παραδόσεις που χάνονται στα βάθη του χρόνου, καταγράφηκε πρόσφατα στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Ένα ζευγάρι που ετοιμάζεται για τον γάμο του αποφάσισε να τιμήσει με τον καλύτερο τρόπο ένα παλιό έθιμο. Αυτό του γαμπρού που επισκέπτεται το σπίτι της νύφης, λίγο πριν την τελετή, με μουσική και τραγούδι. Ουσιαστικά, πρόκειται για την αναβίωση του παραδοσιακού Κρητικού γάμου.
