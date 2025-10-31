Λάρισα: «Μπαμπούλη βοήθεια, θείε μη σκοτώσεις τη μαμά» - Σοκάρουν οι μαρτυρίες

Αδιανόητες σκηνές στη Λάρισα

Λάρισα: «Μπαμπούλη βοήθεια, θείε μη σκοτώσεις τη μαμά» - Σοκάρουν οι μαρτυρίες
Ο σύζυγος της γυναίκας που δέχτηκε επίθεση με τσεκούρι στη Λάρισα, άκουσε όσα διαδραματίστηκαν, καθώς εκείνη την ώρα μιλούσε στο τηλέφωνο μαζί της.

Ο άνδρας ανέφερε ότι ο ξάδερφός του τού χρωστούσε χρήματα και βγήκε εκτός εαυτού, όταν το νέο μαθεύτηκε στην οικογένειά του. Έτσι, εφόσον δεν μπορούσαν να συναντηθούν, μπήκε κρυφά σπίτι του και επιτέθηκε με τσεκούρι στη σύζυγό του, τη στιγμή που μπήκε μέσα με τα δύο μικρά παιδιά της.

«Είναι πρώτος ξάδερφός μου, αυτός τα έχει κάνει όλα αυτά. Είχα μια οικονομική διαφορά, μου χρωστάει κάτι λεφτά που δουλέψαμε μαζί, γιατί δουλεύει στην οικοδομή. Επειδή μαθεύτηκε τώρα, πέρασαν δέκα μήνες και δεν με πλήρωσε… μαθεύτηκε στον κύκλο μας ότι μου χρωστάει και πήρε χθες τηλέφωνο μου έλεγε που είσαι, έλα να μου πεις μπροστά μου και μόλις του είπα ότι είμαι στην Αθήνα και δεν μπορώ να έρθω αυτή τη στιγμή, όρμησε να κυνηγήσει τη γυναίκα και τα παιδιά. Η γυναίκα μου ήταν με τις δύο κόρες μαζί. Πήγαιναν να μπουν στο σπίτι εκείνη την ώρα και βρήκαν το σπίτι ανοιχτό», δήλωσε στον ΣΚΑΪ.

«Κυνηγούσε τη γυναίκα μου, η οποία κρατούσε στο χέρι τα παιδιά. Εγώ όταν σήκωσε το τηλέφωνο η γυναίκα μου και με πήρε τηλέφωνο, μου λέει βοήθεια κυνηγάει να με σκοτώσει», είπε χαρακτηριστικά.

«Τα κορίτσια φώναζαν βοήθεια μπαμπούλη, θείε μη σκοτώσεις τη μαμά. Αυτά άκουγα εγώ από το τηλέφωνο. Χρωστούσε λεφτά και ποτέ μέχρι τώρα δεν τον ενόχλησα. Τον άφησα λάσκα και φτάσαμε σε αυτό το σημείο τώρα», πρόσθεσε στη συνέχεια.

