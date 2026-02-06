Συνελήφθη 70χρονος για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων στην Αττική

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτες κατά συναυτουργία, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση και ληστεία, ενώ αναζητείται ένας συνεργός του

Συνελήφθη 70χρονος για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων στην Αττική
Συνελήφθη, την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026 στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, 70χρονος που διέπραττε απάτες σε βάρος ηλικιωμένων με το πρόσχημα της οφειλής χρηματικού ποσού από συγγενικά τους πρόσωπα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτες κατά συναυτουργία, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση και ληστεία, ενώ αναζητείται ένας συνεργός του.

Ειδικότερα, από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού διαπιστώθηκε ότι ο 70χρονος διέπραττε, τουλάχιστον από το 2023, απάτες σε βάρος ηλικιωμένων στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Ως προς τον τρόπο δράσης, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αρχικά ο συνεργός του εντόπιζε ηλικιωμένα άτομα και συγκέντρωνε πληροφορίες για την οικογενειακή τους κατάσταση, ενώ λίγα λεπτά μετά ο 70χρονος προσέγγιζε τους ηλικιωμένους και χρησιμοποιώντας τις παραπάνω πληροφορίες τους εξαπατούσε αφαιρώντας χρηματικά ποσά, με το πρόσχημα της οφειλής ποσού από συγγενικά τους πρόσωπα στο πλαίσιο παραγγελίας ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Ενδεικτικό της δράσης του αποτελεί το γεγονός ότι ο 70χρονος κινούνταν καθημερινά με «επιχειρησιακό» όχημα σε ολόκληρο το Νομό Αττικής, για τον εντοπισμό υποψηφίων θυμάτων, ενώ κατά την προανάκριση των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν 35 περιπτώσεις απάτης σε πλείστες περιοχές, από τα Μέγαρα μέχρι και το Μαρκόπουλο.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ το οικονομικό όφελος από τη δράση του 70χρονου ξεπερνά το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ.

Σε έλεγχο στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • το χρηματικό ποσό των 231 ευρώ,
  • το «επιχειρησιακό» όχημα,
  • 2 ρολόγια,
  • κοσμήματα και
  • 4 κινητά τηλέφωνα

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

