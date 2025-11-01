Όλα τα βήματα για την απογραφή ασανσέρ - Ποια η διαδικασία

Ανάσα για ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη χώρα ο νέος σχεδιασμό σχετικά με την πιστοποίηση και καταγραφή των ανελκυστήρων

Σε 30 ημέρες λήγει η προθεσμία για την υποχρεωτική ηλεκτρονική απογραφή όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο ομώνυμο Μητρώο του υπουργείου Ανάπτυξης.

Η διαδικασία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://elevator.mindev.gov.gr και πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2025.

Αφορά, όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, όλους τους ανελκυστήρες - ανεξαρτήτως ηλικίας - πιστοποίησης ή τεχνικής κατάστασης -, ακόμα και αν είναι απενεργοποιημένοι ή και αν έχουν καταχωρισθεί στο παρελθόν σε άλλα μητρώα.

Οι υπόχρεοι

Παρά την υποχρεωτικότητα του μέτρου, μέχρι σήμερα έχουν απογραφεί πάνω από 110.000 ανελκυστήρες, ενώ οι εκτιμώμενες εγκαταστάσεις, πανελλαδικά, είναι 750.000 έως 900.000. Η απογραφή των ανελκυστήρων στο Μητρώο γίνεται με ευθύνη των ιδιοκτητών ή των διαχειριστών ή νόμιμων εκπροσώπων τους. Επίσης, δύναται να πραγματοποιείται και από τον υπεύθυνο συντηρητή ή εγκαταστάτη του ανελκυστήρα.

Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα μπορούν να απογράψουν έναν ανελκυστήρα κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει συνεννόηση ώστε η απογραφή του εν λόγω ανελκυστήρα να γίνει μόνο μια φορά, από ένα μόνο πρόσωπο.

Και αυτό, καθώς το μητρώο Απογραφής δεν μπορεί να αντιληφθεί εάν ένας ανελκυστήρας έχει ήδη απογραφεί, ώστε να εμποδιστεί η πολλαπλή απογραφή του.

Πώς γίνεται η απογραφή

Ο γγ Βιομηχανίας, Λευτέρης Κρητικός, εξήγησε ότι η απογραφή πραγματοποιείται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Μητρώου, με είσοδο μέσω TAXISnet.

Ο πολίτης καλείται να δηλώσει:

το έτος εγκατάστασης,

τον αριθμό στάσεων,

την κατάσταση λειτουργίας (ενεργός ή ανενεργός),

αν υπάρχει πιστοποίηση ή δήλωση στον δήμο,

και τον αριθμό ΚΑΕΚ του ακινήτου.

Ακόμη και αν λείπουν ορισμένα στοιχεία, η απογραφή μπορεί να ολοκληρωθεί με επιλογές «άγνωστο» ή «προσωρινά μη διαθέσιμο». Σε περιπτώσεις διπλοεγγραφών, η διασταύρωση θα γίνεται μέσω του ΚΑΕΚ, ώστε να αποφευχθούν λάθη.