«Μου ζήτησε 800 ευρώ δανεικά ο διάσημος σεφ» – Τι είπε στενός του φίλος

«Μου είχε ζητήσει δανεικά 800 ευρώ», λέει φίλος του πολύ γνωστού σεφ, που συνελήφθη για χρέη προς το Δημόσιο.

«Τον γνώρισα στο γραφείο που είχε. Μου είχε εξηγήσει ότι η δουλειά του είναι να φτιάχνει διάφορα προϊόντα και να τα πουλάει σε φούρνους. Ήρθε μια μέρα και μου είπε “έχω ανοίξει έναν φούρνο”. Μου έκοψε απόδειξη και μετά από μερικούς μήνες έκλεισε το μαγαζί. Με είχε πάρει τηλέφωνο και μου είχε ζητήσει δανεικά. Μου είχε πει ότι μπήκε το ΙΚΑ και βρήκε ότι δεν είχαν κοπεί κάποια πράγματα. Μου είχε ζητήσει δανεικά 800 ευρώ».

Στη φυλακή οδηγείται ο γνωστός σεφ, ο οποίος συνελήφθη για χρέη προς το Δημόσιο, προκαλώντας έκπληξη και σοκ στον χώρο της γαστρονομίας και της τηλεόρασης.

Επιπλέον, ο Δημήτρης Γρηγοράκης, άλλος φίλος του γνωστού σεφ, είπε πως «είναι ένα οικονομικό παράπτωμα, το οποίο δεν θα έπρεπε πραγματικά να συμβαίνει. Ωστόσο, εγώ δεν θα μπορούσα να κατηγορήσω τον συγκεκριμένο. Γνωριζόμαστε και έχουμε συνεργαστεί. Κάποιος που έχει οικονομικό παράπτωμα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται λίγο διαφορετικά από το κοινό ποινικό έγκλημα. Πρόκειται για ένα πολύ φιλικό άτομο.

Είναι ένας άνθρωπος πραγματικά αυτοδημιούργητος. Ήταν ένας άνθρωπος αγνός και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μέχρι και αφελής. Όλοι σε αυτό τον χώρο αγαπούν την επιτυχία. Όλοι σε αυτόν τον χώρο εκστασιάζονται».

Το κατηγορητήριο εις βάρος του σεφ

Ο 58χρονος διάσημος τηλεοπτικός σεφ συνελήφθη και οδηγείται στις φυλακές, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για φοροδιαφυγή και μη απόδοση ΦΠΑ, με συνολικό χρέος προς το Δημόσιο που ξεπερνά τα 2,5 εκατ. ευρώ. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (31/10) στην περιοχή της Κηφισιάς από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων.

Εις βάρος του 58χρονου εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης που είχαν εκδοθεί από την Ανακρίτρια του 23ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος και το 15ο Τακτικό Ανακριτικό Τμήμα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Οι κατηγορίες αφορούν φοροδιαφυγή με τη μορφή μη απόδοσης ΦΠΑ, όπου το ποσό του φόρου που δεν αποδόθηκε υπερβαίνει σε ετήσια βάση το όριο των 100.000 ευρώ σε ορισμένες περιπτώσεις και των50.000 ευρώ σε άλλες, κατ’ εξακολούθηση.

