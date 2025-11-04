Θεσσαλονίκη: Ξεκίνησε η συγκομιδή των ελιών από τα δέντρα του Δήμου – Δείτε βίντεο

Η εποχή για το μάζεμα της ελιάς έφτασε και ο Δήμος Θεσσαλονίκης ακολούθησε για δεύτερη χρονιά την παράδοση. Νωρίς το πρωί της Τρίτης (04/11), συνεργείο από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου έστρωσε τα ελαιόπανα στην οδό Αγγελάκη και μάζεψε τους καρπούς από τα μεγάλα ελαιόδεντρα ποικιλίας Χαλκιδικής.

Υπολογίζεται ότι εφέτος, από τα 600 ελαιόδεντρα που βρίσκονται στον Δήμο και από τα οποία μπορεί να γίνει συγκομιδή, θα συγκεντρωθεί περίπου 1,5 τόνος ελαιόκαρπου.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, τόνισε ότι «είμαστε πιστοί στο ετήσιο ραντεβού, όπου συλλέγουμε το λάδι από τις 600 ελιές που έχει ο Δήμος. Πέρυσι είχαμε υία καλή συγκομιδή, παρήχθησαν περίπου 150 κιλά λάδι. Θα ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία κι εφέτος.

Προφανώς δεν είναι η συγκομιδή αλλά το μήνυμα οικολογίας που στέλνουμε κάθε χρόνο, που θέλει να αναδείξει τη δυνατότητα του Πρασίνου το οποίο λείπει σε αυτή την πόλη και που σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να παρέχει και φρούτα και ό,τι χρειάζεται ένα σπίτι».

Οι καρποί θα μεταφερθούν σε ελαιοτριβείο στην Επανομή και έπειτα συσκευαστήριο πιστοποιητικό. Σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Πρασίνου και Περιβάλλοντος, Βασίλη Διαμαντάκη, πριν από τη διάθεση του ελαιόλαδου σε ευάλωτους πολίτες μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείο και τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου, θα περάσει από έλεγχο.