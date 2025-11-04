Χωρίς ταξί η Αθήνα: Σηκώνουν «χειρόφρενο» οι οδηγοί Τετάρτη και Πέμπτη

Τι ζητά ο ΣΑΤΑ

Χωρίς ταξί η Αθήνα: Σηκώνουν «χειρόφρενο» οι οδηγοί Τετάρτη και Πέμπτη
Τα ταξί στην Αττική προγραμματίζουν 48ωρη απεργία για αύριο Τετάρτη και μεθαύριο Πέμπτη, 5 και 6 Νοεμβρίου, όπως ανακοίνωσε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, μιλώντας στο ΕΡΤnews, τόνισε ότι «τα τελευταία έξι χρόνια η κυβέρνηση προχωρά σε νομοθετικές πρωτοβουλίες χωρίς να συζητά μαζί μας». Παράλληλα, ενημέρωσε ότι την Τετάρτη στις 10:00 οι αυτοκινητιστές θα πραγματοποιήσουν πομπή, ξεκινώντας από την οδό Σπύρου Πάτση.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ τόνισε πως «δυστυχώς για άλλη μια φορά, κάτω από συνθήκες τραγικού άγχους, που έχει σήμερα ο κλάδος, το Υπουργείο δεν δέχεται να μιλήσει μαζί μας. Αυτή τη στιγμή εξελίσσεται ένα σχέδιο να περάσει η μεταφορά που κάνει το ταξί σε όλο τον ιδιωτικό τομέα, στις μεγάλες εταιρείες ΙΧ, στις εφαρμογές».

Μάλιστα ο ίδιος τόνισε πως η κυβέρνηση δε συζητάει με το ΣΑΤΑ. «Συζητάνε με μια ομερτά κομματικών στελεχών που έχουν ιδρύσει και καταγγέλλουν κάθε απεργία που κάνει το συνδικάτο» επισήμανε ο κ. Λυμπερόπουλος.

«Ηλεκτροκίνηση: Άμεση απόφαση παράτασης της υποχρεωτικής ταξινόμησης αμιγώς ηλεκτρικών Ε.Δ.Χ. Ταξί από 1-1-2026. Η υποχρέωση αυτή να μετατεθεί οριζόντια για το 2035.

ΚΥΑ Κυρανάκη – Κεφαλογιάννη: Άμεση απόσυρση της ΚΥΑ 134328/20-8-2025 (ΦΕΚ ΄Β 4564).

Φορολογικό: Δίκαιη φορολόγηση με βάση τα βιβλία και στοιχεία (Κ.Β.Σ.) – Αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ

Λεωφορειολωρίδες: Ελεύθερη διέλευση των έμφορτων Ε.Δ.Χ. Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας χωρίς διαχωρισμούς

Πειρατεία – Υποκλοπή Μεταφορικού Έργου – Πολυεθνικές:

Υπεράσπιση του ν.4530/2018 που διαχωρίζει το μεταφορικό έργο των ΕΔΧ Ταξί σε σύγκριση με τα ενοικιαζόμενα Ε.Ι.Χ. με οδηγό και διόρθωση του όπου απαιτείται
Σωστή εφαρμογή της ψηφιακής πλατφόρμας για τις συμβάσεις των Ε.Ι.Χ. και δημιουργία μητρώου για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό.
Η ελάχιστη χρέωση για την χρήση των ενοικιαζόμενων Ε.Ι.Χ. με οδηγό να διαμορφωθεί στα 150 ευρώ για όλη την χώρα και η ελάχιστη μίσθωση να είναι τρεις ώρες για όλη την ελληνική επικράτεια».

